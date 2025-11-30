Українські воїни прорвалися вперед на Новопавлівському напрямку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) офіційно підтвердив, що нещодавно Сили оборони України змогли просунутися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія, що в Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення.
- Втрати російських загарбників 29 листопада сягнули 1160 осіб.
Що відомо про нові успіхи українських воїнів
За словами американських аналітиків, геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені 29 листопада, вказують на те, що Сили оборони України нещодавно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки).
Що стосується просування російських загарбників, то їм вдалося вирватися вперед на Куп'янському напрямку.
Окрім того, вказано, що російські загарбники нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.
Йдеться про центральну частину Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).
Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої добт ракетні війська і артилерія українських захисників уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби армії РФ.
