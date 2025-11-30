Українські воїни прорвалися вперед на Новопавлівському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни прорвалися вперед на Новопавлівському напрямку

ЗСУ
Read in English
Джерело:  ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) офіційно підтвердив, що нещодавно Сили оборони України змогли просунутися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія, що в Дніпропетровській області.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення.
  • Втрати російських загарбників 29 листопада сягнули 1160 осіб.  

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

За словами американських аналітиків, геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені 29 листопада, вказують на те, що Сили оборони України нещодавно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки).

Що стосується просування російських загарбників, то їм вдалося вирватися вперед на Куп'янському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи від 28 листопада свідчать, що російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) і змогли просунутися.

Окрім того, вказано, що російські загарбники нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.

Йдеться про центральну частину Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).

Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої добт ракетні війська і артилерія українських захисників уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Мирний план" США викрив головну мету Путіна в Україні
Путін не хоче зупиняти війну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітує про колосальні втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ударив по Росії новими санкціями
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?