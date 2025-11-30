Українські воїни прорвалися вперед на Новопавлівському напрямку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) офіційно підтвердив, що нещодавно Сили оборони України змогли просунутися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія, що в Дніпропетровській області.

Що відомо про нові успіхи українських воїнів

За словами американських аналітиків, геолокаційні відеозаписи, які були оприлюднені 29 листопада, вказують на те, що Сили оборони України нещодавно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки).

Що стосується просування російських загарбників, то їм вдалося вирватися вперед на Куп'янському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи від 28 листопада свідчать, що російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північ від Петропавлівки (на схід від Куп'янська) і змогли просунутися. Поширити

Окрім того, вказано, що російські загарбники нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині.

Йдеться про центральну частину Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).