Зеленський ударив по Росії новими санкціями

30 листопада глава держави Володимир Зеленський оголосив нові санкційні рішення проти країни-агресорки Росії за її загарбницьку війну проти України. Насамперед йдеться про важливі кроки для синхронізації з американськими рішеннями.

Україна завдала нових санкційних ударів по РФ

За словами глави держави, санкційна робота триває, а 30 листопада було ухвалено одразу два нових важливих рішення.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна синхронізувала санкції зі США: країна ввела обмеження проти “Роснєфті” та “Лукойлу”.

Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати. Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Володимир Зеленський Президент України

Головне завдання наразі — зробити українські санкції де-факто спільними зі союзниками офіційного Києва.

Глава держави буде активно добиватися того, щоб міжнародна спільнота тиснула на ворога саме таким чином, як це потрібно для повноцінного завершення російської війни.