Санкції в дії. Литва припинила транзит нафтопродуктів російського "Лукойлу"

Литовська залізниця (LTG) з 21 листопада більше не перевозить транзитом з РФ до Калінінграда нафтопродукти підсанкційної російської компанії "Лукойл" та пов’язаних з нею фірм.
Головні тези:
- Литовська залізниця припинила транзит нафтопродуктів російського “Лукойлу” до Калінінграда через санкції ЄС, США та Великої Британії.
- LTG також дотримується санкційного режиму та управляє бізнес-ризиками відповідно до вимог законодавства.
Литва припинила транзит нафтопродуктів "Лукойлу" РФ
Про це йдеться в офіційному пресрелізі LTG.
Там зазначили, що окрім пакетів обмежень, запроваджених ООН та ЄС, залізниця Литви також дотримується санкційного режиму США та Великої Британії під час управління бізнес-ризиками.
У LTG зауважили, що американські та британські санкції, оголошені наприкінці жовтня, також поширюються на нафтову корпорацію "Роснефть" та пов'язані з нею компанії, але її продукція останніми роками не транспортувалася залізницею до Калінінграда.
Окрім цього там підкреслили, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" та "Роснефтью".
27 жовтня "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.
Після цього діяльність "Лукойлу" за кордоном почала зазнавати збоїв — компанія, зокрема, оголосила форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — "Західна Курна-2" в Іраку.
