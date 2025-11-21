Санкції в дії. Литва припинила транзит нафтопродуктів російського "Лукойлу"

Литовська залізниця (LTG) з 21 листопада більше не перевозить транзитом з РФ до Калінінграда нафтопродукти підсанкційної російської компанії "Лукойл" та пов’язаних з нею фірм.

Литва припинила транзит нафтопродуктів "Лукойлу" РФ

Про це йдеться в офіційному пресрелізі LTG.

Там зазначили, що окрім пакетів обмежень, запроваджених ООН та ЄС, залізниця Литви також дотримується санкційного режиму США та Великої Британії під час управління бізнес-ризиками.

Тому з 21 листопада LTG не здійснює перевезення, в яких транспортний ланцюг включає "Лукойл" та пов'язані з ним компанії, що знаходяться під санкціями США та Британії.

У LTG зауважили, що американські та британські санкції, оголошені наприкінці жовтня, також поширюються на нафтову корпорацію "Роснефть" та пов'язані з нею компанії, але її продукція останніми роками не транспортувалася залізницею до Калінінграда.

Окрім цього там підкреслили, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" та "Роснефтью".

27 жовтня "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

Вже 30 жовтня там оголосили, що прийняли пропозицію Gunvor про продаж Lukoil International GmbH, 100% дочірньої компанії ПАТ "Лукойл", яка володіє міжнародними активами групи компаній. Ця угода не отримала схвалення управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Після цього діяльність "Лукойлу" за кордоном почала зазнавати збоїв — компанія, зокрема, оголосила форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — "Західна Курна-2" в Іраку.