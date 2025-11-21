Санкции в действии. Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского "Лукойла"
Лукойл
Источник:  Суспільне

Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября больше не перевозит транзитом из РФ в Калининград нефтепродукты подсанкционной российской компании "ЛУКойл" и связанных с ней фирм.

Главные тезисы

  • Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского «Лукойла» в Калининград из-за санкций ЕС, США и Великобритании.
  • Компания «Лукойл» столкнулась с трудностями после неодобрения продажи Lukoil International GmbH управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Об этом говорится в официальном прессрелизе LTG.

Там отметили, что кроме пакетов ограничений, введенных ООН и ЕС, железная дорога Литвы также соблюдает санкционный режим США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.

Поэтому с 21 ноября LTG не осуществляет перевозки, в которых транспортная цепь включает "ЛУКойл" и связанные с ним компании, находящиеся под санкциями США и Британии.

В LTG отметили, что американские и британские санкции, объявленные в конце октября, также распространяются на нефтяную корпорацию "Роснефть" и связанные с ней компании, но ее продукция в последние годы не транспортировалась по железной дороге в Калининград.

Кроме этого, там подчеркнули, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" и "Роснефтью".

27 октября "ЛУКойл" приступила к рассмотрению предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов.

Уже 30 октября там объявили, что приняли предложение Gunvor о продаже Lukoil International GmbH, 100% дочерней компании ПАО "ЛУКойл", владеющей международными активами группы компаний. Это соглашение не получило одобрения управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

После этого деятельность "Лукойла" за границей начала терпеть сбои — компания, в частности, объявила форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — "Западная Курна-2" в Ираке.

