Санкции в действии. Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского "Лукойла"

Литовская железная дорога (LTG) с 21 ноября больше не перевозит транзитом из РФ в Калининград нефтепродукты подсанкционной российской компании "ЛУКойл" и связанных с ней фирм.
Главные тезисы
- Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского «Лукойла» в Калининград из-за санкций ЕС, США и Великобритании.
- Компания «Лукойл» столкнулась с трудностями после неодобрения продажи Lukoil International GmbH управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.
Литва прекратила транзит нефтепродуктов "Лукойла" РФ
Об этом говорится в официальном прессрелизе LTG.
Там отметили, что кроме пакетов ограничений, введенных ООН и ЕС, железная дорога Литвы также соблюдает санкционный режим США и Великобритании во время управления бизнес-рисками.
В LTG отметили, что американские и британские санкции, объявленные в конце октября, также распространяются на нефтяную корпорацию "Роснефть" и связанные с ней компании, но ее продукция в последние годы не транспортировалась по железной дороге в Калининград.
Кроме этого, там подчеркнули, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" и "Роснефтью".
27 октября "ЛУКойл" приступила к рассмотрению предложений от потенциальных покупателей по продаже своих международных активов.
После этого деятельность "Лукойла" за границей начала терпеть сбои — компания, в частности, объявила форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений — "Западная Курна-2" в Ираке.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-