Британия временно приостановила действие санкций против компании "Лукойл" для Болгарии

Великобритания 14 ноября приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы разрешить деятельность ее нефтеперерабатывающего завода в болгарском городе Бургас.
Главные тезисы
- Британия приостановила санкции против компании Лукойл для Болгарии, чтобы предотвратить закрытие нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.
- Лицензии, предоставленные компаниям Лукойл в Болгарии, позволят им продолжать свою деятельность до февраля 2026 года.
- Решение Британии совпадает с действиями болгарского правительства, направленными на защиту активов Лукойл в стране.
Британия сняла санкции для болгарской дочери "Лукойла"
Британское Управление по применению финансовых санкций предоставило лицензии двум компаниям "Лукойла", которые в Болгарии занимаются продажей и распределением топлива и управляют единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.
Лицензии позволяют компаниям и банкам осуществлять операции с двумя предприятиями и их дочерними компаниями до 14 февраля 2026 года.
Решение Британии совпадает с назначением правительством Болгарии специального руководителя, получившего в пятницу контроль над болгарскими активами "Лукойла".
Вступившие в силу 21 ноября санкции США против "Лукойла" вызвали обеспокоенность среди болгарских лидеров, что они могут привести к закрытию важного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.
Неделю назад парламентским голосованием правительство получило полномочия конфисковать активы "Лукойла" в Болгарии, где компания располагает квазимонополией с сетью нефтяных складов, автозаправочных станций, а также фирмами, поставляющими суда и самолеты.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-