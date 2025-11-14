Британия временно приостановила действие санкций против компании "Лукойл" для Болгарии
Британия временно приостановила действие санкций против компании "Лукойл" для Болгарии

Британия
Читати українською
Источник:  Reuters

Великобритания 14 ноября приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы разрешить деятельность ее нефтеперерабатывающего завода в болгарском городе Бургас.

Главные тезисы

  • Британия приостановила санкции против компании Лукойл для Болгарии, чтобы предотвратить закрытие нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.
  • Лицензии, предоставленные компаниям Лукойл в Болгарии, позволят им продолжать свою деятельность до февраля 2026 года.
  • Решение Британии совпадает с действиями болгарского правительства, направленными на защиту активов Лукойл в стране.

Британия сняла санкции для болгарской дочери "Лукойла"

Британское Управление по применению финансовых санкций предоставило лицензии двум компаниям "Лукойла", которые в Болгарии занимаются продажей и распределением топлива и управляют единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

Лицензии позволяют компаниям и банкам осуществлять операции с двумя предприятиями и их дочерними компаниями до 14 февраля 2026 года.

Решение Британии совпадает с назначением правительством Болгарии специального руководителя, получившего в пятницу контроль над болгарскими активами "Лукойла".

По данным Reuters, болгарская сторона также обратилась в США за временным освобождением от их санкций против "Лукойла", причем решение может быть объявлено до конца пятницы.

Вступившие в силу 21 ноября санкции США против "Лукойла" вызвали обеспокоенность среди болгарских лидеров, что они могут привести к закрытию важного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.

Неделю назад парламентским голосованием правительство получило полномочия конфисковать активы "Лукойла" в Болгарии, где компания располагает квазимонополией с сетью нефтяных складов, автозаправочных станций, а также фирмами, поставляющими суда и самолеты.

