Британия временно приостановила действие санкций против компании "Лукойл" для Болгарии

Великобритания 14 ноября приостановила действие санкций против российской компании "Лукойл" для Болгарии, чтобы разрешить деятельность ее нефтеперерабатывающего завода в болгарском городе Бургас.

Британия сняла санкции для болгарской дочери "Лукойла"

Британское Управление по применению финансовых санкций предоставило лицензии двум компаниям "Лукойла", которые в Болгарии занимаются продажей и распределением топлива и управляют единственным нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе.

Лицензии позволяют компаниям и банкам осуществлять операции с двумя предприятиями и их дочерними компаниями до 14 февраля 2026 года.

Решение Британии совпадает с назначением правительством Болгарии специального руководителя, получившего в пятницу контроль над болгарскими активами "Лукойла".

По данным Reuters, болгарская сторона также обратилась в США за временным освобождением от их санкций против "Лукойла", причем решение может быть объявлено до конца пятницы.

Вступившие в силу 21 ноября санкции США против "Лукойла" вызвали обеспокоенность среди болгарских лидеров, что они могут привести к закрытию важного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.