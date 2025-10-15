"Лукойл" и "Роснефть". Британия расширила санкционный список против России

Великобритания расширила санкционный список против России, добавив еще 40 компаний и физических лиц, среди которых крупные энергетические предприятия, банки и посредники, помогавшие Кремлю обходить ограничения.

Британия расширила список санкций против РФ

В обновленный список санкций попали крупные российские энергетические компании, среди которых "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения ввели против банков и учреждений, занимающихся финансовыми операциями:

Solid Bank,

BBR Bank,

Transstroybank,

"Примсоцбанк",

"Национальная система платежных карт" (NSPK).

Предприятия оборонного сектора агрессора также подлежат теперь ограничениям. Речь идет, в частности, о Pergam-Engineering JSC — компании, занимающейся диагностикой оборудования.

Правительство Британии не обошло также и частные и оффшорные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Китае, Сингапуре, Турции, Индии и Таиланде, которые помогали Москве обходить санкции, поставлять технологии или поддерживать энергетический сектор РФ.

Все компании и лица обвиняются в дестабилизации Украины, поддержке российского правительства или извлечении выгоды от сотрудничества с ним.