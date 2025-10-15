"Лукойл" и "Роснефть". Британия расширила санкционный список против России
Категория
Экономика
Дата публикации

"Лукойл" и "Роснефть". Британия расширила санкционный список против России

Правительство Великобритании
Британия
Read in English
Читати українською

Великобритания расширила санкционный список против России, добавив еще 40 компаний и физических лиц, среди которых крупные энергетические предприятия, банки и посредники, помогавшие Кремлю обходить ограничения.

Главные тезисы

  • Британия расширила санкционный список против России, включая крупные энергетические компании “Лукойл” и “Роснефть”.
  • Санкции также затронули банки, посредников, частные фирмы и компании оборонного сектора, помогавшие обойти ограничения.
  • Нарушение санкционного режима может быть расценено в Великобритании как уголовное преступление.

Британия расширила список санкций против РФ

В обновленный список санкций попали крупные российские энергетические компании, среди которых "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения ввели против банков и учреждений, занимающихся финансовыми операциями:

  • Solid Bank,

  • BBR Bank,

  • Transstroybank,

  • "Примсоцбанк",

  • "Национальная система платежных карт" (NSPK).

Предприятия оборонного сектора агрессора также подлежат теперь ограничениям. Речь идет, в частности, о Pergam-Engineering JSC — компании, занимающейся диагностикой оборудования.

Правительство Британии не обошло также и частные и оффшорные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Китае, Сингапуре, Турции, Индии и Таиланде, которые помогали Москве обходить санкции, поставлять технологии или поддерживать энергетический сектор РФ.

Все компании и лица обвиняются в дестабилизации Украины, поддержке российского правительства или извлечении выгоды от сотрудничества с ним.

Отмечается, что нарушение санкционного режима в Великобритании может считаться уголовным преступлением.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Защита Европы от РФ. Британия присоединится к проекту "Стена дронов"
Британия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Британия передала Украине сотни ракет LMM на 5 месяцев раньше
Правительство Великобритании
Великобритания усиливает поддержку Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия признала факт вторжения России на территорию НАТО
НАТО не может игнорировать российскую агрессию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?