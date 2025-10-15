"Лукойл" та "Роснефть". Британія розширила санкційний список проти Росії

Британія розширила санкційний список проти Росії, додавши ще 40 компаній і фізичних осіб, серед яких великі енергетичні підприємства, банки та посередники, що допомагали Кремлю обходити обмеження.

Британія розширила список санкцій проти РФ

До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких "Роснєфть" та "Лукойл".

Також обмеження ввели проти банків та установ, які займаються фінансовими операціями:

Solid Bank,

BBR Bank,

Transstroybank,

"Примсоцбанк",

"Национальной системе платежных карт" (NSPK).

Підприємства оборонного сектору агресора також тепер підлягають обмеженням. Йдеться, зокрема, про Pergam-Engineering JSC — компанію, яка займається діагностикою обладнання.

Уряд Британії не оминув також і приватні та офшорні компанії, зареєстровані в ОАЕ, Китаї, Сінгапурі, Туреччині, Індії та Таїланді, які допомагали Москві обходити санкції, постачати технології або підтримувати енергетичний сектор РФ.

Всі компанії та особи звинувачуються у дестабілізації України, підтримці російського уряду або отриманні вигоди від співпраці з ним.