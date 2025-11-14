Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти компанії "Лукойл" для Болгарії
Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти компанії "Лукойл" для Болгарії

Джерело:  Reuters

Британія 14 листопада призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.

  • Британія призупинила санкції проти російської компанії “Лукойл” для Болгарії з метою дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в Бургасі.
  • Ліцензії надані двом компаніям “Лукойлу” в Болгарії дозволяють проводити операції з паливом і управляти нафтопереробним заводом до лютого 2026 року.
  • Болгарія звернулася до США з проханням про звільнення від їхніх санкцій проти 'Лукойлу', щоб уникнути закриття нафтопереробного заводу в Бургасі.

Британія зняла санкції для болгарської дочки “Лукойлу”

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій надало ліцензії двом компаніям "Лукойлу", які в Болгарії займаються продажем і розподілом палива та управляють єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.

Ліцензії дозволяють компаніям і банкам здійснювати операції з цими двома підприємствами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Рішення Британії збігається з призначенням урядом Болгарії спеціального керівника, який у п'ятницю отримав контроль над болгарськими активами "Лукойлу".

За даними Reuters, болгарська сторона також звернулась до США по тимчасове звільнення від їхніх санкцій проти "Лукойлу", причому рішення може бути оголошене до кінця пʼятниці.

Санкції США проти "Лукойлу", які набудуть чинності 21 листопада, викликали занепокоєння серед болгарських лідерів, що вони можуть призвести до закриття важливого нафтопереробного заводу в Бургасі.

Тиждень тому парламентським голосуванням уряд отримав повноваження конфіскувати активи "Лукойлу" в Болгарії, де компанія має квазімонополію з мережею нафтових складів, автозаправних станцій, а також фірмами, що постачають судна та літаки.

