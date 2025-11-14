Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти компанії "Лукойл" для Болгарії

Британія 14 листопада призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.

Британія зняла санкції для болгарської дочки “Лукойлу”

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій надало ліцензії двом компаніям "Лукойлу", які в Болгарії займаються продажем і розподілом палива та управляють єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.

Ліцензії дозволяють компаніям і банкам здійснювати операції з цими двома підприємствами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Рішення Британії збігається з призначенням урядом Болгарії спеціального керівника, який у п'ятницю отримав контроль над болгарськими активами "Лукойлу".

За даними Reuters, болгарська сторона також звернулась до США по тимчасове звільнення від їхніх санкцій проти "Лукойлу", причому рішення може бути оголошене до кінця пʼятниці. Поширити

Санкції США проти "Лукойлу", які набудуть чинності 21 листопада, викликали занепокоєння серед болгарських лідерів, що вони можуть призвести до закриття важливого нафтопереробного заводу в Бургасі.