Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти компанії "Лукойл" для Болгарії

Британія 14 листопада призупинила дію санкцій проти російської компанії "Лукойл" для Болгарії, аби дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас.
Головні тези:
- Британія призупинила санкції проти російської компанії “Лукойл” для Болгарії з метою дозволити діяльність її нафтопереробного заводу в Бургасі.
- Ліцензії надані двом компаніям “Лукойлу” в Болгарії дозволяють проводити операції з паливом і управляти нафтопереробним заводом до лютого 2026 року.
- Болгарія звернулася до США з проханням про звільнення від їхніх санкцій проти 'Лукойлу', щоб уникнути закриття нафтопереробного заводу в Бургасі.
Британія зняла санкції для болгарської дочки “Лукойлу”
Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій надало ліцензії двом компаніям "Лукойлу", які в Болгарії займаються продажем і розподілом палива та управляють єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.
Ліцензії дозволяють компаніям і банкам здійснювати операції з цими двома підприємствами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.
Рішення Британії збігається з призначенням урядом Болгарії спеціального керівника, який у п'ятницю отримав контроль над болгарськими активами "Лукойлу".
Санкції США проти "Лукойлу", які набудуть чинності 21 листопада, викликали занепокоєння серед болгарських лідерів, що вони можуть призвести до закриття важливого нафтопереробного заводу в Бургасі.
Тиждень тому парламентським голосуванням уряд отримав повноваження конфіскувати активи "Лукойлу" в Болгарії, де компанія має квазімонополію з мережею нафтових складів, автозаправних станцій, а також фірмами, що постачають судна та літаки.
