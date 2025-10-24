Акції "Роснефти" і "Лукойла" впали на 5,2 млрд дол на тлі санкцій США
Економіка
Дата публікації

Акції "Роснефти" і "Лукойла" впали на 5,2 млрд дол на тлі санкцій США

Лукойл
Джерело:  online.ua

Акції «Роснефти» і «Лукойла» на Московській біржі впали після того, як дві найбільші нафтові компанії Росії опинилися під санкціями США.

Головні тези:

  • Акції Роснефти та Лукойла вирішилися через санкції США, втративши 5,2 млрд дол за два дні торгів.
  • Власники компаній також постраждали: найбагатший мільярдер Росії Алекперов втратив понад 1 млрд дол.
  • Мінфін США застосував санкції до 30 дочірніх компаній Роснефті та 6 Лукойлу, що може суттєво ускладнити їхню діяльність.

"Роснефть" і "Лукойл" втратили 5, 2 млрд дол за два дні

Як випливає з даних біржі, за два дні — четвер і п'ятницю — сумарна капіталізація «Роснефти» і «Лукойла» скоротилася на 424 млрд рублів, або 5,2 млрд дол.

Акції «Роснефти» станом на 20.11 (за московським часом) торгувались по 389,85 рубля за штуку — на 3% нижче, ніж до введення санкцій. А в ході торгів опускалися до 383,15 рубля — це мінімум з травня 2023 року. В результаті ринкова вартість компанії впала на 127 млрд рублів, або 1,56 млрд дол.

Акції «Лукойла» за два дні обвалилися на 7,2%, або 297 млрд рублів (3,66 млрд дол за офіційним курсом ЦБ).

Основний власник «Лукойла», найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні збіднів на 83 млрд рублів, або трохи більше 1 млрд дол.

За підсумками першого півріччя «Роснефть» і «Лукойл» вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого — удвічі.

Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок — можуть знизитися поставки на зовнішні ринки, пишуть аналітики Альфа-банку.

Під санкції США потрапили не лише самі «Роснефть» та «Лукойл», а й 30 дочірніх компаній першої та 6 — другої. Рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій «Лукойлу» через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як «Роснефти» загрожують проблеми з постачанням до Індії.

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ — «Роснефть» та «Лукойл». При цьому у Вашингтоні закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

