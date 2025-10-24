Акции "Роснефти" и "Лукойла" упали на 5,2 млрд долл на фоне санкций США
Акции "Роснефти" и "Лукойла" упали на 5,2 млрд долл на фоне санкций США

Источник:  online.ua

Акции "Роснефти" и "Лукойла" на Московской бирже упали после того, как две крупнейшие нефтяные компании России оказались под санкциями США.

  • Акции Роснефти и Лукойла упали на 5,2 млрд долларов из-за санкций США.
  • Суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей за два дня торгов.
  • Санкции Минфина США коснулись 30 дочерних компаний Роснефти и 6 Лукойла, что усложнит их деятельность.

"Роснефть" и "Лукойл" потеряли 5,2 млрд долл за два дня

Как следует из данных биржи, за два дня — четверг и пятницу — суммарная капитализация «Роснефти» и «Лукойла» сократилась на 424 млрд рублей, или 5,2 млрд дол.

Акции "Роснефти" по состоянию на 20.11 (по московскому времени) торговались по 389,85 рубля за штуку — на 3% ниже, чем до введения санкций. А в ходе торгов опускались до 383,15 рубля — это минимум с мая 2023 года. В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд. рублей, или 1,56 млрд. дол.

Акции «ЛУКойла» за два дня обвалились на 7,2%, или 297 млрд рублей (3,66 млрд долл. по официальному курсу ЦБ).

Основной владелец «Лукойла», самый богатый миллиардер России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня обеднел на 83 млрд рублей, или чуть больше 1 млрд долл.

По итогам первого полугодия «Роснефть» и «ЛУКойл» уже столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала втрое, вторая — вдвое.

Попадание под санкции Минфина США усугубит проблемы этих нефтяных компаний: количество контрагентов может сократиться из-за опасений вторичных санкций, а как следствие — могут снизиться поставки на внешние рынки, пишут аналитики Альфа-банка.

Под санкции США попали не только сами "Роснефть" и "Лукойл", но и 30 дочерних компаний первой и 6 — второй. Решение американского Минфина также может привести к сворачиванию трейдинговых операций «Лукойла» через его торговое подразделение в Дубае (Litasco Middle East), в то время как «Роснефти» угрожают проблемы со снабжением Индии.

22 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ — "Роснефть" и "Лукойл". При этом в Вашингтоне призвали Москву немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

