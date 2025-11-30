Зеленский ударил по России новыми санкциями

30 ноября глава государства Владимир Зеленский объявил новые санкционные решения против страны-агрессорки России за ее захватническую войну против Украины. В первую очередь речь идет о важных шагах по синхронизации с американскими решениями.

Украина нанесла новые санкционные удары по РФ

По словам главы государства, санкционная работа продолжается, а 30 ноября было принято сразу два новых важных решения.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина синхронизировала санкции с США: страна ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".

Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это нужно продолжать. Также Украина вводит санкции против российских убийц, организующих системное уничтожение украинцев дронами. Владимир Зеленский Президент Украины

Главная задача сейчас — сделать украинские санкции де-факто совместными с союзниками официального Киева.

Глава государства будет активно добиваться того, чтобы международное сообщество давило на врага именно таким образом, как это нужно для полноценного завершения российской войны.