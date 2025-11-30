Зеленский ударил по России новыми санкциями

30 ноября глава государства Владимир Зеленский объявил новые санкционные решения против страны-агрессорки России за ее захватническую войну против Украины. В первую очередь речь идет о важных шагах по синхронизации с американскими решениями.
Главные тезисы
- Украина ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".
- Также Зеленский анонсировал новые санкционные решения.
Украина нанесла новые санкционные удары по РФ
По словам главы государства, санкционная работа продолжается, а 30 ноября было принято сразу два новых важных решения.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина синхронизировала санкции с США: страна ввела ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".
Главная задача сейчас — сделать украинские санкции де-факто совместными с союзниками официального Киева.
Глава государства будет активно добиваться того, чтобы международное сообщество давило на врага именно таким образом, как это нужно для полноценного завершения российской войны.
