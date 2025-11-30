Навроцький публічно принизив Орбана після його зустрічі з Путіним

Польський лідер Кароль Навроцький неочікувано для всіх вирішив скасувати зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном через поїздку останнього до російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Навроцький продемонстрував зневагу до проросійської політики Орбана.
- Він дав зрозуміти, що залишається на боці України.
Навроцький не хоче бачити Орбана
Жорстке й принизливе рішення президента Польщі оголосив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач:
Як уточнив Марчин Пшидач, під час зустрічі разом з лідерами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде детально обговорювати безпеку та співпрацю в регіоні Центральної Європи.
Він також вкотре нагадав, що президент Польщі послідовно підтримує пошук реальних шляхів завершення російської загарбницької війни проти України.
До слова, Віктор Орбан після зустрічі з Володимиром Путіним цинічно почав вимагати, що Україна повинна стати буферною країною між Росією та Європою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-