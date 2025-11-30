Навроцький публічно принизив Орбана після його зустрічі з Путіним
Джерело:  online.ua

Польський лідер Кароль Навроцький неочікувано для всіх вирішив скасувати зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном через поїздку останнього до російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Навроцький продемонстрував зневагу до проросійської політики Орбана.
  • Він дав зрозуміти, що залишається на боці України.

Жорстке й принизливе рішення президента Польщі оголосив очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач:

Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качиньського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі.

Як уточнив Марчин Пшидач, під час зустрічі разом з лідерами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде детально обговорювати безпеку та співпрацю в регіоні Центральної Європи.

Він також вкотре нагадав, що президент Польщі послідовно підтримує пошук реальних шляхів завершення російської загарбницької війни проти України.

До слова, Віктор Орбан після зустрічі з Володимиром Путіним цинічно почав вимагати, що Україна повинна стати буферною країною між Росією та Європою.

