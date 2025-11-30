У Туреччині панікують після атаки СБУ на російські танкери
У Туреччині панікують після атаки СБУ на російські танкери

Офіційна Анкара не приховує свого занепокоєння після того, як Служба безпеки України здійснила успішний підрив нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

Головні тези:

  • У межах операції СБУ використала морські дрони Sea Baby.
  • Були уражені одразу два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT.

Як Туреччина реагує на нову операцію СБУ

Про “занепокоєння” офіційної Анкари першим повідомив спікер турецького МЗС Онджу Кечелі.

За словами останнього, команда президента країни Реджепа Таїпа Ердогана "з занепокоєнням спостерігає" за атаками, які відбувалися 28 листопада.

Саме тоді СБУ успішно підірвала комерційні танкери під прапором Гамбії KAIROS та VIRAT у Чорному морі.

Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні, — вигадує речник турецького МЗС.

Онджу Кечелі також повідомив журналістам, що офіційна Анкара підтримує "контакти з відповідними сторонами".

Головна мета Туреччини наразі — не допустити поширення та подальшу ескалацію війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність країни в регіоні.

