Офіційна Анкара не приховує свого занепокоєння після того, як Служба безпеки України здійснила успішний підрив нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

Як Туреччина реагує на нову операцію СБУ

Про “занепокоєння” офіційної Анкари першим повідомив спікер турецького МЗС Онджу Кечелі.

За словами останнього, команда президента країни Реджепа Таїпа Ердогана "з занепокоєнням спостерігає" за атаками, які відбувалися 28 листопада.

Саме тоді СБУ успішно підірвала комерційні танкери під прапором Гамбії KAIROS та VIRAT у Чорному морі.

Ці інциденти, що сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні, — вигадує речник турецького МЗС. Поширити

Онджу Кечелі також повідомив журналістам, що офіційна Анкара підтримує "контакти з відповідними сторонами".