Влада Казахстану вимагає від команди українського лідера Володимира Зеленського зупинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. Що важливо розуміти, цей заклик пролунав на тлі того, як низка “діпстрайків” зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.
Головні тези:
- Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) зупинив свою роботу вранці 29 листопада.
- На тлі останніх подій Казахстан закликав Україну зупинитися.
Чого Казахстан добивається від України
Що важливо розуміти, Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) включає акціонерів з Росії, Казахстану та США.
Йому довелося зупинити свою роботу після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було суттєво пошкоджений атакою українського морського дрону.
У 2025 році Україна багато разів завдавала потужних ударів по ворожих НПЗ та терміналах нафти Росії.
Таким чином команда Володимира Зеленського намагається підірвати одне з ключових джерел доходу російської економіки під час війни.
З заявою з цього приводу виступило МЗС Казахстану. Там цинічно почали стверджувати, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "винятково цивільним об'єктом”.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-