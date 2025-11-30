Влада Казахстану вимагає від команди українського лідера Володимира Зеленського зупинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. Що важливо розуміти, цей заклик пролунав на тлі того, як низка “діпстрайків” зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.

Чого Казахстан добивається від України

Що важливо розуміти, Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) включає акціонерів з Росії, Казахстану та США.

Йому довелося зупинити свою роботу після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було суттєво пошкоджений атакою українського морського дрону.

У 2025 році Україна багато разів завдавала потужних ударів по ворожих НПЗ та терміналах нафти Росії.

Таким чином команда Володимира Зеленського намагається підірвати одне з ключових джерел доходу російської економіки під час війни.

З заявою з цього приводу виступило МЗС Казахстану. Там цинічно почали стверджувати, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "винятково цивільним об'єктом”.