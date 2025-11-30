Казахстан вимагає від України припинити атаки на нафтопорт Новоросійська
Казахстан вимагає від України припинити атаки на нафтопорт Новоросійська

Чого Казахстан добивається від України
Джерело:  Reuters

Влада Казахстану вимагає від команди українського лідера Володимира Зеленського зупинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. Що важливо розуміти, цей заклик пролунав на тлі того, як низка “діпстрайків” зупинила експорт і серйозно пошкодила інфраструктуру завантаження.

Головні тези:

  • Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) зупинив свою роботу вранці 29 листопада.
  • На тлі останніх подій Казахстан закликав Україну зупинитися.

Чого Казахстан добивається від України

Що важливо розуміти, Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) включає акціонерів з Росії, Казахстану та США.

Йому довелося зупинити свою роботу після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було суттєво пошкоджений атакою українського морського дрону.

У 2025 році Україна багато разів завдавала потужних ударів по ворожих НПЗ та терміналах нафти Росії.

Таким чином команда Володимира Зеленського намагається підірвати одне з ключових джерел доходу російської економіки під час війни.

З заявою з цього приводу виступило МЗС Казахстану. Там цинічно почали стверджувати, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "винятково цивільним об'єктом”.

Варто також зазначити, що Каспійський трубопровідний консорціум об'єднує найбільші підприємства ПЕК Росії, США, Казахстану та ряду країн Західної Європи. Він був створений в 1992 році і забезпечує транспортування нафти з різних родовищ.

