Власти Казахстана потребовали от команды украинского лидера Владимира Зеленского остановить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске. Что важно понимать, этот призыв раздался на фоне того, как несколько “дипстрайков” остановил экспорт и серьезно повредил инфраструктуру загрузки.
Главные тезисы
- Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приостановил свою работу утром 29 ноября.
- На фоне последних событий Казахстан призвал Украину остановиться.
Чего Казахстан добивается от Украины
Что важно понимать, Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) включает в себя акционеров из России, Казахстана и США.
Ему пришлось остановить свою работу после того, как один из причалов на его российском терминале на Черном море был существенно поврежден атакой украинского морского дрона.
В 2025 году Украина много раз наносила мощные удары по вражеским НПЗ и терминалам нефти России.
Таким образом, команда Владимира Зеленского пытается подорвать один из ключевых источников дохода российской экономики во время войны.
С заявлением по этому поводу выступил МИД Казахстана. Там цинично начали утверждать, что эти дроновые атаки стали уже третьими на объект, который, по их словам, является "исключительно гражданским объектом".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-