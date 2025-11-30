Власти Казахстана потребовали от команды украинского лидера Владимира Зеленского остановить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске. Что важно понимать, этот призыв раздался на фоне того, как несколько “дипстрайков” остановил экспорт и серьезно повредил инфраструктуру загрузки.

Чего Казахстан добивается от Украины

Что важно понимать, Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) включает в себя акционеров из России, Казахстана и США.

Ему пришлось остановить свою работу после того, как один из причалов на его российском терминале на Черном море был существенно поврежден атакой украинского морского дрона.

В 2025 году Украина много раз наносила мощные удары по вражеским НПЗ и терминалам нефти России.

Таким образом, команда Владимира Зеленского пытается подорвать один из ключевых источников дохода российской экономики во время войны.

С заявлением по этому поводу выступил МИД Казахстана. Там цинично начали утверждать, что эти дроновые атаки стали уже третьими на объект, который, по их словам, является "исключительно гражданским объектом".