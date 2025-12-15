СБУ дронами третий раз атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники

Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили работающие в Каспийском море нефтедобывающие платформы компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Об этом сообщили источники в СБУ.

СБУ атаковали нефтедобывающие платформы РФ на Каспии

В этот раз удар потерпела платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.

11 и 12 декабря дроны СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.