СБУ дронами третий раз атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники

Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили работающие в Каспийском море нефтедобывающие платформы компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Об этом сообщили источники в СБУ.
Главные тезисы
- СБУ продолжает атаковать нефтедобывающие платформы РФ на Каспии, нанося серьезные повреждения и приводя к остановке производственных процессов.
- Дальнобойные дроны Центра специальных операций «Альфа» СБУ применяются для нанесения ударов по нефтегазовым объектам в регионе.
- В результате атаки на платформу на имени Корчагина было повреждено критически важное оборудование, что привело к остановке производства.
СБУ атаковали нефтедобывающие платформы РФ на Каспии
В этот раз удар потерпела платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.
В результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.
11 и 12 декабря дроны СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.
