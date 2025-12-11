СБУ дронами поразила нефтедобывающую платформу РФ на Каспии — источники

Служба безопасности Украины с помощью беспилотников остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. Об этом стало известно от источников в СБУ.

Нефтяная "бавовна" на Каспии: что известно

Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Зафиксировано по меньшей мере 4 попадания по морской платформе.

В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 обслуживаемых ими скважин.