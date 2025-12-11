СБУ дронами поразила нефтедобывающую платформу РФ на Каспии — источники

Служба безопасности Украины с помощью беспилотников остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. Об этом стало известно от источников в СБУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины применила дроны для атаки нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море.
- Атака привела к остановке добычи нефти и газа из более чем 20 скважин на месторождении им. Филановского.
- Месторождение им. Филановского является одним из самых разведанных в российском секторе Каспия и имеет значительные запасы нефти и газа.
Нефтяная "бавовна" на Каспии: что известно
Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
Зафиксировано по меньшей мере 4 попадания по морской платформе.
В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 обслуживаемых ими скважин.
