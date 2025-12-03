Новая "бавовна" в России. Горят нефтебазы в нескольких областях
Новая "бавовна" в России. Горят нефтебазы в нескольких областях

Украина продолжает уничтожать российские нефтебазы
Читати українською
Источник:  online.ua

В результате новой атаки украинских дронов пожар начался на нефтебазах в Тамбовской области РФ. Более того, указано, что под удары попали резервуары с топливом в Воронежской области.

Главные тезисы

  • Российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника.
  • Среди гражданского российского населения пострадавших нет.

Украина продолжает уничтожать российские нефтебазы

Первым с заявлением по этому поводу выступил ставленник Кремля в Тамбовской области Евгений Первышов.

По словам последнего, ночью 3 декабря на местной нефтебазе начался пожар после падения обломков БПЛА.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты и правоохранительные органы. Привлечены все необходимые силы и средства, — заявил Евгений Первышов.

Кроме того, указано, что об атаке украинских беспилотников и дальнейших повреждениях заявили и власти Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев официально подтвердил, что в небе над Воронежом и в двух районах области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорание не произошло, — утверждает российский чиновник.

Утром 3 декабря Минобороны России заявило, что ее ПВО якобы смогла обезвредить 102 украинских дрона в разных регионах:

  • 26 дронов сбили над Белгородской областью,

  • 22 — над Брянской,

  • 21 — над Курской,

  • 16 — над Ростовской,

  • 7 — над Астраханской,

  • 6 — над Саратовской,

  • 4 — над Воронежской областями РФ.

