Новая "бавовна" в России. Горят нефтебазы в нескольких областях

В результате новой атаки украинских дронов пожар начался на нефтебазах в Тамбовской области РФ. Более того, указано, что под удары попали резервуары с топливом в Воронежской области.
Главные тезисы
- Российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника.
- Среди гражданского российского населения пострадавших нет.
Украина продолжает уничтожать российские нефтебазы
Первым с заявлением по этому поводу выступил ставленник Кремля в Тамбовской области Евгений Первышов.
По словам последнего, ночью 3 декабря на местной нефтебазе начался пожар после падения обломков БПЛА.
Кроме того, указано, что об атаке украинских беспилотников и дальнейших повреждениях заявили и власти Воронежской области.
Губернатор Александр Гусев официально подтвердил, что в небе над Воронежом и в двух районах области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.
Утром 3 декабря Минобороны России заявило, что ее ПВО якобы смогла обезвредить 102 украинских дрона в разных регионах:
26 дронов сбили над Белгородской областью,
22 — над Брянской,
21 — над Курской,
16 — над Ростовской,
7 — над Астраханской,
6 — над Саратовской,
4 — над Воронежской областями РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-