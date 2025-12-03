Нова "бавовна" в Росії. Горять нафтобази в кількох областях

Внаслідок нової атаки українських дронів пожежа почалася на нафтобазах в Тамбовській області РФ. Ба більше, вказано, що під удари потрапили резервуари з паливом у Воронезькій області.

Україна продовжує знищувати російські нафтобази

Першим із заявою з цього приводу виступив ставленик Кремля у Тамбовській області Євген Первишов.

За словами останнього, вночі 3 грудня на місцевій нафтобазі почалася пожежа після падіння уламків БпЛА.

На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили і засоби, — заявив Євген Первишов.

Окрім того, наголошується, що про атаку українських безпілотників і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.

Губернатор Олександр Гусєв офіційно підтвердив, що в небі над Воронежом і в двох районах області були виявлені і знищені чотири безпілотні літальні апарати.

Постраждалих немає. В одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося, — стверджує російський чиновник.

Вранці 3 грудня Міноборони Росії заявило, що її ППО нібито змогла знешкодити 102 українських дрони в різних регіонах: