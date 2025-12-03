Нова "бавовна" в Росії. Горять нафтобази в кількох областях

Внаслідок нової атаки українських дронів пожежа почалася на нафтобазах в Тамбовській області РФ. Ба більше, вказано, що під удари потрапили резервуари з паливом у Воронезькій області.
Головні тези:
- Російська ППО нібито перехопила і знищила 102 українські безпілотники.
- Серед цивільного російського населення постраждалих немає.
Україна продовжує знищувати російські нафтобази
Першим із заявою з цього приводу виступив ставленик Кремля у Тамбовській області Євген Первишов.
За словами останнього, вночі 3 грудня на місцевій нафтобазі почалася пожежа після падіння уламків БпЛА.
Окрім того, наголошується, що про атаку українських безпілотників і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.
Губернатор Олександр Гусєв офіційно підтвердив, що в небі над Воронежом і в двох районах області були виявлені і знищені чотири безпілотні літальні апарати.
Вранці 3 грудня Міноборони Росії заявило, що її ППО нібито змогла знешкодити 102 українських дрони в різних регіонах:
26 дронів збили над Бєлгородською областю,
22 — над Брянською,
21 — над Курською,
16 — над Ростовською,
7 — над Астраханською,
6 — над Саратовською,
4 — над Воронезькою областями РФ.
