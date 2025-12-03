ППО України знищила 83 цілі під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знищила 83 цілі під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 2-3 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українська міста та села 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака росіян почалася ще о 18:00 3 грудня.

Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим. Що важливо розуміти, понад 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув умову для нової зустрічі зі Зеленським
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Бюджет війни. Росія витратить на армію у 2026 році майже 167 млрд дол
окупант
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін відкинув мирний план США та України
Путін чітко дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?