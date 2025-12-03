ППО України знищила 83 цілі під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 2-3 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українська міста та села 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака росіян почалася ще о 18:00 3 грудня.
Цього разу дрони летіли з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим. Що важливо розуміти, понад 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
