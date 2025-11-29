Бюджет війни. Росія витратить на армію у 2026 році майже 167 млрд дол

Новий російський бюджет 2026 року, як і раніше, залишається бюджетом війни, а не миру.

Росія планує витратити на армію майже 167 млрд дол у 2026 році

У Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Згідно з документом, наступного року Кремль розраховує зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів). Утворений дефіцит становитиме близько 1,6% від загального ВВП країни. Поширити

На війну з Україною Росія планує витратити абсолютно рекордні суми. Так, майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї. Як зазначає The Moscow Times, це рекордні військові витрати з часів СРСР.

Однак це ще не все. Близько 3,91 трлн рублів (50,4 млрд доларів) закладено на статтю "національна безпека", з якої фінансуються МВС, Росгвардія, спецслужби і пенетенціарна система. Усі ці відомства з різним ступенем заглибленості також залучені в агресію проти України.

Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету. Для порівняння, 2021 року, коли РФ уже готувалася до нападу, цей показник становив (24%).

Зрозуміло, це зростання військових витрат можливе тільки коштом скорочення частки інших витрат. Так, частка соціальних витрат російського бюджету скоротилася з довоєнних 38% до 25% наступного року. Витрати на підтримку економіки впали з 17,6% до 10,9%. В обох випадках, це найнижчі показники за останні 20 років мінімум. Поширити

Слід додати, що агресію проти України Росія фінансує не лише через прямі витрати на армію та силовиків. Так, значну частину витрат на собі несуть місцеві бюджети регіонів, які, наприклад, покривають частину виплат контрактникам, які йдуть на фронт.