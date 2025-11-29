Бюджет війни. Росія витратить на армію у 2026 році майже 167 млрд дол

Новий російський бюджет 2026 року, як і раніше, залишається бюджетом війни, а не миру.
Головні тези:
- Російський бюджет на 2026 рік залишається спрямованим на війну, з планом витратити майже 167 мільярдів доларів на армію.
- Близько 30% бюджету буде виділено на закупівлі зброї, що ставить Росію перед іншими країнами за рівнем військових витрат.
Росія планує витратити на армію майже 167 млрд дол у 2026 році
У Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
На війну з Україною Росія планує витратити абсолютно рекордні суми. Так, майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї. Як зазначає The Moscow Times, це рекордні військові витрати з часів СРСР.
Однак це ще не все. Близько 3,91 трлн рублів (50,4 млрд доларів) закладено на статтю "національна безпека", з якої фінансуються МВС, Росгвардія, спецслужби і пенетенціарна система. Усі ці відомства з різним ступенем заглибленості також залучені в агресію проти України.
Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету. Для порівняння, 2021 року, коли РФ уже готувалася до нападу, цей показник становив (24%).
Слід додати, що агресію проти України Росія фінансує не лише через прямі витрати на армію та силовиків. Так, значну частину витрат на собі несуть місцеві бюджети регіонів, які, наприклад, покривають частину виплат контрактникам, які йдуть на фронт.
Крім того, існують механізми непрямого фінансування військових заводів через примус банків видавати їм безнадійні кредити на виробництво зброї, що закуповується потім урядом за заниженою ціною
