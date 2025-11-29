Бюджет войны. Россия потратит на армию в 2026 году почти 167 млрд долл

Новый российский бюджет 2026 года по-прежнему остается бюджетом войны, а не мира.
Главные тезисы
- Бюджет России на 2026 год остается бюджетом войны, с направлением военных расходов на армию.
- Примерно 30% бюджета будет выделено на закупки оружия, устанавливающие Россию на вершине военных расходов в мире.
- Расходы на армию и силовые органы составят 38% бюджета, достигнув рекордных 217,2 миллиарда долларов.
Россия планирует потратить на армию почти 167 млрд долл в 2026 году
В России утвердили федеральный бюджет на 2026 год. В последние две недели документ прошел через обе палаты парламента, и теперь его подписал нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
На войну с Украиной Россия планирует потратить абсолютно рекордные суммы. Так, почти 30% бюджета (12,93 трлн рублей или 166,8 млрд долларов) будет выделено на армию, в том числе закупки оружия. Как отмечает The Moscow Times, это рекордные военные расходы со времен СССР.
Однако, это еще не все. Около 3,91 трлн рублей (50,4 млрд. долларов) заложено на статью "национальная безопасность", из которой финансируются МВД, Росгвардия, спецслужбы и пенетенциарная система. Все эти ведомства с разной степенью углубленности также вовлечены в агрессию против Украины.
Совокупно расходы российского бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн. рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Для сравнения, в 2021 году, когда РФ уже готовилась к нападению, этот показатель составил (24%).
Следует добавить, что агрессию против Украины Россия финансирует не только из-за прямых расходов на армию и силовиков. Так, значительную часть расходов на себе несут местные бюджеты регионов, которые, например, покрывают часть выплат контрактникам, уходящим на фронт.
Кроме того, существуют механизмы косвенного финансирования военных заводов по принуждению банков выдавать им безнадежные кредиты на производство оружия, закупаемое затем правительством по заниженной цене
