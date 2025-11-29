Бюджет войны. Россия потратит на армию в 2026 году почти 167 млрд долл

Новый российский бюджет 2026 года по-прежнему остается бюджетом войны, а не мира.

Россия планирует потратить на армию почти 167 млрд долл в 2026 году

В России утвердили федеральный бюджет на 2026 год. В последние две недели документ прошел через обе палаты парламента, и теперь его подписал нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, в следующем году Кремль рассчитывает собрать 40,27 трлн рублей (518,9 млрд долларов США) доходов, в то же время расходы составят 44,06 трлн рублей (567,8 млрд долларов). Образовавшийся дефицит составит около 1,6% от общего ВВП страны. Поделиться

На войну с Украиной Россия планирует потратить абсолютно рекордные суммы. Так, почти 30% бюджета (12,93 трлн рублей или 166,8 млрд долларов) будет выделено на армию, в том числе закупки оружия. Как отмечает The Moscow Times, это рекордные военные расходы со времен СССР.

Однако, это еще не все. Около 3,91 трлн рублей (50,4 млрд. долларов) заложено на статью "национальная безопасность", из которой финансируются МВД, Росгвардия, спецслужбы и пенетенциарная система. Все эти ведомства с разной степенью углубленности также вовлечены в агрессию против Украины.

Совокупно расходы российского бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн. рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Для сравнения, в 2021 году, когда РФ уже готовилась к нападению, этот показатель составил (24%).

Разумеется, этот рост военных расходов возможен только за счет сокращения доли других расходов. Так, доля социальных расходов российского бюджета сократилась с довоенных 38% до 25% в следующем году. Расходы на поддержку экономики упали с 17,6% до 10,9%. В обоих случаях это самые низкие показатели за последние 20 лет минимум. Поделиться

Следует добавить, что агрессию против Украины Россия финансирует не только из-за прямых расходов на армию и силовиков. Так, значительную часть расходов на себе несут местные бюджеты регионов, которые, например, покрывают часть выплат контрактникам, уходящим на фронт.