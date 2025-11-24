Экономисты прогнозируют колоссальные убытки для бюджета РФ в ноябре

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин – удешевление нефти и санкции.

Российский бюджет потеряет миллиарды долларов в ноябре

По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продаж нефти и газа 520 млрд. рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.

За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поделиться

В качестве основных причин агентство называет падение цен на нефть и укрепление рубля, а также санкции.