Экономисты прогнозируют колоссальные убытки для бюджета РФ в ноябре
Категория
Экономика
Дата публикации

Экономисты прогнозируют колоссальные убытки для бюджета РФ в ноябре

танкер
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин – удешевление нефти и санкции.

Главные тезисы

  • Доходы бюджета РФ от нефти и газа ожидаются сократиться на 35% в ноябре по сравнению с прошлым годом из-за удешевления нефти, укрепления рубля и санкций.
  • Российский бюджет потеряет 520 млрд рублей от продаж нефти и газа в ноябре, что составляет ущерб в миллиардном размере.

Российский бюджет потеряет миллиарды долларов в ноябре

По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продаж нефти и газа 520 млрд. рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.

За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве основных причин агентство называет падение цен на нефть и укрепление рубля, а также санкции.

Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году — 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения в 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Крах российской космической отрасли — две корпорации оказались на грани банкротства
ЦПД
ракета
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Крах авиации. Россия масштабно сокращает расходы на гражданские вертолеты и самолеты
ЦПД
самолет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Конец близко". Почему много стратегов прогнозируют крах Путина
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?