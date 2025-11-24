Экономисты прогнозируют колоссальные убытки для бюджета РФ в ноябре

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин – удешевление нефти и санкции.
Российский бюджет потеряет миллиарды долларов в ноябре
По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продаж нефти и газа 520 млрд. рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.
В качестве основных причин агентство называет падение цен на нефть и укрепление рубля, а также санкции.
Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году — 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения в 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.
