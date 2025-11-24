Економісти прогнозують колосальні збитки для бюджету РФ у листопаді

Доходи російського бюджету від нафти та газу за підсумками листопада можуть скоротитись приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Серед основних причин – здешевлення нафти та санкції.
Головні тези:
- Доходи російського бюджету від нафти та газу в листопаді можуть скоротитись на 35% у порівнянні з попереднім роком.
- Основні причини цього - здешевшання нафти, зміцнення рубля та санкції.
- За підсумками листопада російський бюджет очікує мільярдні збитки в розмірі 520 млрд рублів від продажу нафти та газу.
Російський бюджет втратить мільярди доларів у листопада
За підрахунками аналітиків, за підсумками листопада російський бюджет отримає від продажу нафти та газу 520 млрд рублів. Це на 7,4% менше, ніж у жовтні, зазначає агентство.
В якості основних причин агентство називає падіння ціни на нафту та зміцнення рубля, а також санкції.
Російська нафта в період із січня по листопад коштувала 57,3 долара за барель, тоді як торік — 68,3 долара за барель. Рубль при цьому подорожчав до середнього значення 81,1 рубля за долар порівняно з 91,7 рубля минулого року.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-