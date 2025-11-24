Економісти прогнозують колосальні збитки для бюджету РФ у листопаді

Доходи російського бюджету від нафти та газу за підсумками листопада можуть скоротитись приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Серед основних причин – здешевлення нафти та санкції.

Російський бюджет втратить мільярди доларів у листопада

За підрахунками аналітиків, за підсумками листопада російський бюджет отримає від продажу нафти та газу 520 млрд рублів. Це на 7,4% менше, ніж у жовтні, зазначає агентство.

За період із січня по листопад російський бюджет отримає близько 8 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 22% менше ніж за аналогічний період минулого року. Поширити

В якості основних причин агентство називає падіння ціни на нафту та зміцнення рубля, а також санкції.