Крах авіації. Росія масштабно скорочує витрати на цивільні гелікоптери і літаки
Категорія
Економіка
Дата публікації

Крах авіації. Росія масштабно скорочує витрати на цивільні гелікоптери і літаки

Центр протидії дезінформації
авіація

Уряд РФ запланував скорочення витрат на виробництво літаків і вертольотів. У 2026 році фінансування відповідного федерального проєкту зменшиться у понад півтора раза – зі 139 до 85 млрд рублів (відповідно ≈ $1,47 і $0,90 млрд). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Уряд Росії планує скоротити фінансування на виробництво літаків та вертольотів у 2026-2027 роках.
  • Це призведе до зменшення субсидій для авіакомпаній та компенсацій на обслуговування повітряних суден.
  • Наслідки скорочення фінансування – зростання рівня аварійності, скорочення рейсів та загальне погіршення галузі.

Росія масштабно скорочує витрати на цивільні гелікоптери і літаки

Урізання фінансування спіткає галузь й у 2027 році – витрати порівняно з раніше запланованими показниками зменшаться зі 109,7 до 86,9 млрд рублів (відповідно ≈ $1,16 і ≈ 0,91 млрд).

Під ніж потрапили і субсидії для авіакомпаній на оновлення парку літаків: у наступному році їх просто «обнулять». Субсидії на компенсацію витрат на обслуговування повітряних суден скоротяться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд у 2026 році (відповідно ≈ $64 і 38 млн).

Наслідки санкцій для російської економіки руйнівні, а «імпортозаміщення» провалено, тож багато літаків літатимуть «на чесному слові».

Фактично Кремль жертвує стратегічною галуззю заради війни: поки мільярди витрачаються на ракети, цивільна авіація деградує до рівня 90-х.

Майбутнє цивільної авіації Росії – зростання рівня аварійності, скорочення рейсів, ізоляція регіонів і суттєве зниження рентабельності та незалежності галузі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Крах суднобудування РФ. Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу
Центр протидії дезінформації
ХСЗ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Крах російської космічної галузі — дві корпорації опинилися на межі банкрутства
Центр протидії дезінформації
ракета
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ще крок до краху. Економічне зростання Росії майже повністю зупинилося
Центр протидії дезінформації
Росія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?