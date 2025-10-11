Крах авіації. Росія масштабно скорочує витрати на цивільні гелікоптери і літаки

Урізання фінансування спіткає галузь й у 2027 році – витрати порівняно з раніше запланованими показниками зменшаться зі 109,7 до 86,9 млрд рублів (відповідно ≈ $1,16 і ≈ 0,91 млрд).

Під ніж потрапили і субсидії для авіакомпаній на оновлення парку літаків: у наступному році їх просто «обнулять». Субсидії на компенсацію витрат на обслуговування повітряних суден скоротяться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд у 2026 році (відповідно ≈ $64 і 38 млн).