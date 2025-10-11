Уряд РФ запланував скорочення витрат на виробництво літаків і вертольотів. У 2026 році фінансування відповідного федерального проєкту зменшиться у понад півтора раза – зі 139 до 85 млрд рублів (відповідно ≈ $1,47 і $0,90 млрд). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Уряд Росії планує скоротити фінансування на виробництво літаків та вертольотів у 2026-2027 роках.
- Це призведе до зменшення субсидій для авіакомпаній та компенсацій на обслуговування повітряних суден.
- Наслідки скорочення фінансування – зростання рівня аварійності, скорочення рейсів та загальне погіршення галузі.
Росія масштабно скорочує витрати на цивільні гелікоптери і літаки
Урізання фінансування спіткає галузь й у 2027 році – витрати порівняно з раніше запланованими показниками зменшаться зі 109,7 до 86,9 млрд рублів (відповідно ≈ $1,16 і ≈ 0,91 млрд).
Під ніж потрапили і субсидії для авіакомпаній на оновлення парку літаків: у наступному році їх просто «обнулять». Субсидії на компенсацію витрат на обслуговування повітряних суден скоротяться з 6,1 млрд рублів у 2025 році до 3,6 млрд у 2026 році (відповідно ≈ $64 і 38 млн).
Наслідки санкцій для російської економіки руйнівні, а «імпортозаміщення» провалено, тож багато літаків літатимуть «на чесному слові».
Майбутнє цивільної авіації Росії – зростання рівня аварійності, скорочення рейсів, ізоляція регіонів і суттєве зниження рентабельності та незалежності галузі.
