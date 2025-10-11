Крах авиации. Россия масштабно сокращает расходы на гражданские вертолеты и самолеты
Правительство РФ запланировало сокращение затрат на производство самолетов и вертолетов. В 2026 году финансирование соответствующего федерального проекта уменьшится более чем в полтора раза – со 139 до 85 млрд рублей (соответственно ≈ $1,47 и $0,90 млрд). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Урезание финансирования постигнет отрасль и в 2027 году — расходы по сравнению с ранее запланированными показателями снизятся со 109,7 до 86,9 млрд рублей (соответственно ≈ $1,16 и ≈ 0,91 млрд).

Под нож попали и субсидии для авиакомпаний на обновление парка самолетов: в следующем году их просто обнулят. Субсидии на компенсацию расходов на обслуживание воздушных судов сократятся с 6,1 млрд рублей в 2025 году до 3,6 млрд в 2026 году (соответственно $64 и 38 млн).

Последствия санкций для российской экономики разрушительны, а «импортозамещение» провалено, так что многие самолеты будут летать «на честном слове».

Фактически Кремль жертвует стратегической отраслью ради войны: пока миллиарды тратятся на ракеты, гражданская авиация деградирует до уровня 90-х.

Будущее гражданской авиации России — рост уровня аварийности, сокращение рейсов, изоляция регионов и существенное понижение рентабельности и независимости отрасли.

