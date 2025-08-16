Крушение судостроения РФ. Хабаровский СЗ объявил о масштабном сокращении персонала
Категория
Экономика
Дата публикации

Крушение судостроения РФ. Хабаровский СЗ объявил о масштабном сокращении персонала

ЦПД
ХСЗ
Читати українською

Хабаровский судостроительный завод в России объявил о масштабном сокращении персонала из-за отсутствия новых заказов. Предприятие намерено уволить 70% штата.

Главные тезисы

  • Хабаровский судостроительный завод сокращает персонал на 70% из-за отсутствия новых заказов, оставляя около 90 сотрудников после 31 октября.
  • Программа обновления гражданского морского флота в России сокращена более чем на 40% из-за нехватки финансирования, что привело к крушению судостроения.
  • Решение о масштабном сокращении персонала на Хабаровском СЗ было принято Объединенной судостроительной корпорацией.

Хабаровский СЗ объявил о масштабном сокращении персонала

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Решение было принято "Объединенной судостроительной корпорацией".

Согласно приказу генерального директора предприятия Михаила Боровского, подписанному 10 июля 2025 года, после 31 октября текущего года на верфи останется около 90 сотрудников. Это существенное сокращение, учитывая, что в 2023 году на ХСЗ работало более 500 человек.

В документе отмечается, что сокращение обусловлено "отсутствием объемов производства". Входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации завод является одним из крупнейших в регионе.

Центр уже писал, что программа обновления гражданского морского флота, которую Россия широко рекламировала в 2023 году, сокращена более чем на 40% из-за хронической нехватки финансирования. Санкции действуют.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой
Поставки бензина из России значительно сократились
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ столкнулась еще с одной серьезной проблемой
В России начался угольный кризис
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ летит в пропасть — растет только сегмент ритуальных услуг
Служба внешней разведки Украины
кладбище

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?