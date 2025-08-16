Крушение судостроения РФ. Хабаровский СЗ объявил о масштабном сокращении персонала

Хабаровский СЗ объявил о масштабном сокращении персонала

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Решение было принято "Объединенной судостроительной корпорацией".

Согласно приказу генерального директора предприятия Михаила Боровского, подписанному 10 июля 2025 года, после 31 октября текущего года на верфи останется около 90 сотрудников. Это существенное сокращение, учитывая, что в 2023 году на ХСЗ работало более 500 человек.

В документе отмечается, что сокращение обусловлено "отсутствием объемов производства". Входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации завод является одним из крупнейших в регионе.