Крах суднобудування РФ. Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Крах суднобудування РФ. Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу

Центр протидії дезінформації
ХСЗ

Хабаровський суднобудівний завод у Росії оголосив про масштабне скорочення персоналу через відсутність нових замовлень. Підприємство має намір звільнити 70% штату.

Головні тези:

  • Хабаровський суднобудівний завод скорочує персонал на 70% через відсутність нових замовлень.
  • Згідно з наказом генерального директора підприємства, після 31 жовтня залишиться близько 90 співробітників.
  • Програма оновлення цивільного морського флоту в Росії скорочена на понад 40% через нестачу фінансування.

Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Рішення було ухвалене "Об’єднаною суднобудівною корпорацією".

Згідно з наказом генерального директора підприємства Михайла Боровського, підписаним 10 липня 2025 року, після 31 жовтня поточного року на верфі залишиться близько 90 співробітників. Це суттєве скорочення, враховуючи, що у 2023 році на ХСЗ працювало понад 500 осіб.

У документі зазначається, що скорочення зумовлене "відсутністю обсягів виробництва". Завод, який входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації, є одним із найбільших у регіоні.

Центр уже писав, що програма оновлення цивільного морського флоту, яку Росія широко рекламувала у 2023 році, скорочена на понад 40% через хронічну нестачу фінансування. Санкції працюють.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
Постачання бензину з Росії скоротилося на 50%
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
У Росії почалася вугільна криза
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?