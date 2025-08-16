Крах суднобудування РФ. Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу

Хабаровський суднобудівний завод у Росії оголосив про масштабне скорочення персоналу через відсутність нових замовлень. Підприємство має намір звільнити 70% штату.

Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Рішення було ухвалене "Об’єднаною суднобудівною корпорацією".

Згідно з наказом генерального директора підприємства Михайла Боровського, підписаним 10 липня 2025 року, після 31 жовтня поточного року на верфі залишиться близько 90 співробітників. Це суттєве скорочення, враховуючи, що у 2023 році на ХСЗ працювало понад 500 осіб.

У документі зазначається, що скорочення зумовлене "відсутністю обсягів виробництва". Завод, який входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації, є одним із найбільших у регіоні.