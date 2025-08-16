Крах суднобудування РФ. Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу

Хабаровський суднобудівний завод у Росії оголосив про масштабне скорочення персоналу через відсутність нових замовлень. Підприємство має намір звільнити 70% штату.
Головні тези:
- Хабаровський суднобудівний завод скорочує персонал на 70% через відсутність нових замовлень.
- Згідно з наказом генерального директора підприємства, після 31 жовтня залишиться близько 90 співробітників.
- Програма оновлення цивільного морського флоту в Росії скорочена на понад 40% через нестачу фінансування.
Хабаровський СЗ оголосив про масштабне скорочення персоналу
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Рішення було ухвалене "Об’єднаною суднобудівною корпорацією".
Згідно з наказом генерального директора підприємства Михайла Боровського, підписаним 10 липня 2025 року, після 31 жовтня поточного року на верфі залишиться близько 90 співробітників. Це суттєве скорочення, враховуючи, що у 2023 році на ХСЗ працювало понад 500 осіб.
У документі зазначається, що скорочення зумовлене "відсутністю обсягів виробництва". Завод, який входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації, є одним із найбільших у регіоні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-