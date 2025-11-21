Залатать бюджет. Правительство РФ готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения
Залатать бюджет. Правительство РФ готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения

Российское правительство для пополнения истощенного бюджета готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения – от незаконного предпринимательства до уклонения от уплаты налогов, в результате чего растут риски для инвесторов и предпринимателей в секторах с высоким административным надзором.

Формально инициатива призвана повысить эффективность наказания, однако реальная цель очевидна — пополнить истощенный бюджет.

Изменения включают 36 видов экономических преступлений. Размеры штрафов возрастут в несколько раз.

За незаконное предпринимательство предлагают взимать до 18,5 тыс. дол. (ранее — 4 тыс. дол.), а в случаях "особо больших" убытков — до 31 тыс. дол. (против 6 тыс. долл.). За умышленное банкротство штраф составит 25 тыс. дол. (вместо 6 тыс. долл.), за уклонение от уплаты налогов — от долл. 6 тыс. до долл. 18,5 тыс., а за значительные убытки — до 61,5 тыс. дол.

Кроме того, планируется пересмотр критериев "большого" и "особенно большого" ущерба, что позволит шире трактовать состав преступления и, соответственно, чаще применять максимальные санкции.

Инициатива вписывается в более широкую тенденцию — Кремль все активнее ищет нефискальные источники доходов. Повышение налогов (в том числе НДС до 22%) и введение нового сбора уже создают давление на бизнес, а теперь государство пытается монетизировать и карательную систему.

В результате риски для инвесторов и предпринимателей в секторах с высоким административным надзором — строительстве, транспорте, финансах — только растут. Бюджетный дефицит Москва пытается латать там, где проще взыскать — с тех, кто еще работает, — отметили в разведке.

