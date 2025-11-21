Залатать бюджет. Правительство РФ готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения

Российское правительство для пополнения истощенного бюджета готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения – от незаконного предпринимательства до уклонения от уплаты налогов, в результате чего растут риски для инвесторов и предпринимателей в секторах с высоким административным надзором.

РФ готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения

Формально инициатива призвана повысить эффективность наказания, однако реальная цель очевидна — пополнить истощенный бюджет.

Изменения включают 36 видов экономических преступлений. Размеры штрафов возрастут в несколько раз.

За незаконное предпринимательство предлагают взимать до 18,5 тыс. дол. (ранее — 4 тыс. дол.), а в случаях "особо больших" убытков — до 31 тыс. дол. (против 6 тыс. долл.). За умышленное банкротство штраф составит 25 тыс. дол. (вместо 6 тыс. долл.), за уклонение от уплаты налогов — от долл. 6 тыс. до долл. 18,5 тыс., а за значительные убытки — до 61,5 тыс. дол.

Кроме того, планируется пересмотр критериев "большого" и "особенно большого" ущерба, что позволит шире трактовать состав преступления и, соответственно, чаще применять максимальные санкции.

Инициатива вписывается в более широкую тенденцию — Кремль все активнее ищет нефискальные источники доходов. Повышение налогов (в том числе НДС до 22%) и введение нового сбора уже создают давление на бизнес, а теперь государство пытается монетизировать и карательную систему.