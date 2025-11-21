Залатати бюджет. Уряд РФ готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення
Залатати бюджет. Уряд РФ готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення

Служба зовнішньої розвідки України
монети

Російський уряд задля поповнення виснаженого бюджету готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення – від незаконного підприємництва до ухилення від сплати податків, у результаті зростають ризики для інвесторів і підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом.

Головні тези:

  • Уряд РФ готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення для поповнення бюджету.
  • Розміри штрафів можуть зрости у кілька разів за злочини, такі як незаконне підприємництво та ухилення від сплати податків.
  • Підвищення штрафів створить додаткові ризики для інвесторів та підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом.

РФ готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення

Формально ініціатива покликана підвищити ефективність покарання, однак реальна мета очевидна — поповнити виснажений бюджет.

Зміни охоплюють 36 видів економічних злочинів. Розміри штрафів зростуть у кілька разів.

За незаконне підприємництво пропонують стягувати до 18,5 тис. дол. (раніше — 4 тис. дол.), а у випадках “особливо великих” збитків — до 31 тис. дол. (проти 6 тис. дол.). За умисне банкрутство штраф сягне 25 тис. дол. (замість 6 тис. дол.), за ухилення від сплати податків — від дол 6 тис. до дол 18,5 тис., а за значні збитки — до 61,5 тис. дол.

Крім того, планується перегляд критеріїв "великих" і "особливо великих" збитків, що дасть змогу ширше трактувати склад злочину і, відповідно, частіше застосовувати максимальні санкції.

Ініціатива вписується у ширшу тенденцію — Кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему.

У результаті ризики для інвесторів і підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом — будівництві, транспорті, фінансах — лише зростають. Бюджетний дефіцит Москва намагається латати там, де простіше стягнути — з тих, хто ще працює, — зауважили у розвідці.

