Залатати бюджет. Уряд РФ готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення

Російський уряд задля поповнення виснаженого бюджету готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення – від незаконного підприємництва до ухилення від сплати податків, у результаті зростають ризики для інвесторів і підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом.

Формально ініціатива покликана підвищити ефективність покарання, однак реальна мета очевидна — поповнити виснажений бюджет.

Зміни охоплюють 36 видів економічних злочинів. Розміри штрафів зростуть у кілька разів. Поширити

За незаконне підприємництво пропонують стягувати до 18,5 тис. дол. (раніше — 4 тис. дол.), а у випадках “особливо великих” збитків — до 31 тис. дол. (проти 6 тис. дол.). За умисне банкрутство штраф сягне 25 тис. дол. (замість 6 тис. дол.), за ухилення від сплати податків — від дол 6 тис. до дол 18,5 тис., а за значні збитки — до 61,5 тис. дол.

Крім того, планується перегляд критеріїв "великих" і "особливо великих" збитків, що дасть змогу ширше трактувати склад злочину і, відповідно, частіше застосовувати максимальні санкції.

Ініціатива вписується у ширшу тенденцію — Кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему.