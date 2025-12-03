Путін відкинув мирний план США та України

3 грудня у Москві відбулися переговори між командою російського диктатора Володимира Путіна та американською делегацією, яку очолював спецпосланець президента США Стів Віткофф. Врешті-решт у Кремлі заявили, що компромісного плану щодо завершення російської війни поки не знайшли.
Головні тези:
- Загалом ця зустрічі тривала 5 годин.
- Кремль заявив про своє "критичне і навіть негативне ставлення" до низки пропозицій.
Путін чітко дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну
Про те, що новий раунд мирних перемовин завершився провалом оголосив помічник російського диктатора Юрій Ушаков:
Що важливо розуміти, зустрічі команди Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером тривала майже 5 годин.
У центрі уваги сторін були головні американські пропозиції, а не конкретні формулювання мирного плану.
Ушаков також офіційно підтвердив, що окрім початкового "мирного плану", який складався з 28 пунктів, Кремлю передали ще чотири додаткові документи, однак російська влада їх не коментує.
Помічник Путіна наголосив, що офіційна Москва висловила "критичне і навіть негативне ставлення" до низки пропозицій, хоча з деякими пунктами Кремль "готовий погодитися".
