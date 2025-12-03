Путін відкинув мирний план США та України
Путін відкинув мирний план США та України

Путін чітко дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну
Джерело:  online.ua

3 грудня у Москві відбулися переговори між командою російського диктатора Володимира Путіна та американською делегацією, яку очолював спецпосланець президента США Стів Віткофф. Врешті-решт у Кремлі заявили, що компромісного плану щодо завершення російської війни поки не знайшли.

Головні тези:

  • Загалом ця зустрічі тривала 5 годин.
  • Кремль заявив про своє "критичне і навіть негативне ставлення" до низки пропозицій.

Путін чітко дав зрозуміти, що збирається продовжувати війну

Про те, що новий раунд мирних перемовин завершився провалом оголосив помічник російського диктатора Юрій Ушаков:

Поки що компромісного варіанту знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам були запропоновані, нам не підходять.

Що важливо розуміти, зустрічі команди Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером тривала майже 5 годин.

У центрі уваги сторін були головні американські пропозиції, а не конкретні формулювання мирного плану.

Ушаков також офіційно підтвердив, що окрім початкового "мирного плану", який складався з 28 пунктів, Кремлю передали ще чотири додаткові документи, однак російська влада їх не коментує.

Помічник Путіна наголосив, що офіційна Москва висловила "критичне і навіть негативне ставлення" до низки пропозицій, хоча з деякими пунктами Кремль "готовий погодитися".

Путін не хоче зупиняти війну

