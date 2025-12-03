Путин отбросил мирный план США и Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин отбросил мирный план США и Украины

Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

3 декабря в Москве состоялись переговоры между командой российского диктатора Владимира Путина и американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. В конце концов, в Кремле заявили, что компромиссного плана по завершению российской войны пока не нашли.

Главные тезисы

  • В общей сложности эта встреча продолжалась 5 часов.
  • Кремль заявил о своем "критическом и даже негативном отношении" к ряду предложений.

Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну

О том, что новый раунд мирных переговоров завершился провалом, объявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков:

Пока что компромиссный вариант найден не был, но некоторые американские наработки выглядят более или менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят.

Что важно понимать, встреча команды Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером длилась почти 5 часов.

В центре внимания сторон находились главные американские предложения, а не конкретные формулировки мирного плана.

Ушаков также официально подтвердил, что кроме первоначального "мирного плана", состоявшего из 28 пунктов, Кремлю передали еще четыре дополнительных документа, однако российские власти их не комментируют.

Помощник Путина подчеркнул, что официальная Москва выразила "критическое и даже отрицательное отношение" к ряду предложений, хотя с некоторыми пунктами Кремль "готов согласиться".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио резко изменил ход переговоров Украины и США
Рубио имел наибольшее влияние на ход переговоров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" США разоблачил главную цель Путина в Украине
Путин не хочет останавливать войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?