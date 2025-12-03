Путин отбросил мирный план США и Украины

3 декабря в Москве состоялись переговоры между командой российского диктатора Владимира Путина и американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. В конце концов, в Кремле заявили, что компромиссного плана по завершению российской войны пока не нашли.

Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну

О том, что новый раунд мирных переговоров завершился провалом, объявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков:

Пока что компромиссный вариант найден не был, но некоторые американские наработки выглядят более или менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят.

Что важно понимать, встреча команды Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером длилась почти 5 часов.

В центре внимания сторон находились главные американские предложения, а не конкретные формулировки мирного плана.

Ушаков также официально подтвердил, что кроме первоначального "мирного плана", состоявшего из 28 пунктов, Кремлю передали еще четыре дополнительных документа, однако российские власти их не комментируют.