Путин отбросил мирный план США и Украины

3 декабря в Москве состоялись переговоры между командой российского диктатора Владимира Путина и американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. В конце концов, в Кремле заявили, что компромиссного плана по завершению российской войны пока не нашли.
Главные тезисы
- В общей сложности эта встреча продолжалась 5 часов.
- Кремль заявил о своем "критическом и даже негативном отношении" к ряду предложений.
Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну
О том, что новый раунд мирных переговоров завершился провалом, объявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков:
Что важно понимать, встреча команды Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером длилась почти 5 часов.
В центре внимания сторон находились главные американские предложения, а не конкретные формулировки мирного плана.
Ушаков также официально подтвердил, что кроме первоначального "мирного плана", состоявшего из 28 пунктов, Кремлю передали еще четыре дополнительных документа, однако российские власти их не комментируют.
Помощник Путина подчеркнул, что официальная Москва выразила "критическое и даже отрицательное отношение" к ряду предложений, хотя с некоторыми пунктами Кремль "готов согласиться".
