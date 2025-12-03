ПВО Украины уничтожила 83 цели во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 2-3 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 111 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить большинство враждебных целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась еще в 18:00 3 декабря.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым. Что важно понимать, более 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.