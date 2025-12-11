СБУ дронами уразила нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела

Служба безпеки України за допомогою безпілотників зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у СБУ.
Головні тези:
- СБУ застосувала дрони для зупинки роботи нафтовидобувної платформи РФ на Каспії.
- У результаті атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин на родовищі ім. Філановського.
Нафтова “бавовна” на Каспії: що відомо
Це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.
Зафіксовано щонайменше 4 влучання по морській платформі.
Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.
