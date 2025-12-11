СБУ дронами уразила нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела
СБУ дронами уразила нафтовидобувну платформу РФ на Каспії — джерела

Служба безпеки України за допомогою безпілотників зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі. Про це ONLINE.UA стало відомо від джерел у СБУ.

Головні тези:

  • СБУ застосувала дрони для зупинки роботи нафтовидобувної платформи РФ на Каспії.
  • У результаті атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин на родовищі ім. Філановського.

Нафтова “бавовна” на Каспії: що відомо

Це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Зафіксовано щонайменше 4 влучання по морській платформі.

Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд куб газу.

