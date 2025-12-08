Велика "бавовна". Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів РФ

Сили оборони України уразили низку об’єктів ворога, зокрема Темрюкський морський порт. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по низці стратегічних об'єктів РФ, включаючи морський порт Темрюкський.
- Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів та пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях.
- Знищення резервуарів у морському порту та пожежа на наливній естакаді скрапленого газу порушили логістичне забезпечення російських окупантів.
Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів РФ
У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.
З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.
У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.
Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).
Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.
Ступінь збитків у всіх випадках — уточнюється.
Уточнено результати ураження 5 грудня ударними БпЛА “Темрюкського морського порту” (Краснодарський край, РФ), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
