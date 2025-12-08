Велика "бавовна". Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів РФ
Велика "бавовна". Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
Темрюк
Сили оборони України уразили низку об’єктів ворога, зокрема Темрюкський морський порт. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Сили оборони України ударили по низці стратегічних об'єктів РФ, включаючи морський порт Темрюкський.
  • Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів та пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях.
  • Знищення резервуарів у морському порту та пожежа на наливній естакаді скрапленого газу порушили логістичне забезпечення російських окупантів.

Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

  • З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.

  • У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.

  • Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

  • Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.

Ступінь збитків у всіх випадках — уточнюється.

Уточнено результати ураження 5 грудня ударними БпЛА “Темрюкського морського порту” (Краснодарський край, РФ), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

