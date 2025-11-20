Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ

У ніч на 20 листопада, у ході зменшення спроможностей збройних сил РФ, підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.
Головні тези:
- Силами оборони України завдано ураження Рязанському НПЗ під час зменшення спроможностей збройних сил РФ.
- Рязанський НПЗ виробляє різноманітні нафтопродукти, включаючи бензини, дизель, реактивне пальне та інші продукти нафтопереробки.
- У результаті атаки зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти, ступінь збитків уточнюється.
Уражено Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора — Генштаб
Про це повідомив Генштаб ЗСУ,
Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється.
Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.
Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
