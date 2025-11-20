Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ

У ніч на 20 листопада, у ході зменшення спроможностей збройних сил РФ, підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.

Уражено Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора — Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та залучений у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.