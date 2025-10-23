Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ та склад БК на Белгородщині
Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ та склад БК на Белгородщині

Генштаб ЗСУ
бавовна

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах ВПК держави-агресора. Так, у ніч на 23 жовтня було уражено НПЗ та склад БК на території РФ.

Головні тези:

  • Українські війська ураженням зазнали Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших в центральній частині Росії.
  • Подія відбулася на тлі припинення збройної агресії Росії проти України.
  • Узгоджені дії українських військ спрямовані на зниження можливостей російської армії у веденні бойових дій.

ЗСУ уразили Рязанський НПЗ та склад БК під Бєлгородом

У ніч на 23 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, залученого у забезпеченні збройних сил РФ — нафтопереробного заводу «Рязанський».

Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині російської федерації та належить компанії "Роснєфть".

Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

⚡️, Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.

За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває.

