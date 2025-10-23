Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ та склад БК на Белгородщині

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах ВПК держави-агресора. Так, у ніч на 23 жовтня було уражено НПЗ та склад БК на території РФ.
Головні тези:
- Українські війська ураженням зазнали Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших в центральній частині Росії.
- Подія відбулася на тлі припинення збройної агресії Росії проти України.
- Узгоджені дії українських військ спрямовані на зниження можливостей російської армії у веденні бойових дій.
ЗСУ уразили Рязанський НПЗ та склад БК під Бєлгородом
У ніч на 23 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, залученого у забезпеченні збройних сил РФ — нафтопереробного заводу «Рязанський».
Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.
«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині російської федерації та належить компанії "Роснєфть".
Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.
⚡️, Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.
Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває.
