Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ

У ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ,
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили удар на Саратовський НПЗ у Росії.
- Саратовський нафтопереробний завод є важливим об'єктом для збройних сил РФ.
- Цей удар є частиною стратегії руйнування воєнно-промислової бази РФ для зупинки агресії.
СОУ уразили Саратовський НПЗ
Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.
Підприємство залучене в забезпеченні потреб Збройних сил РФ.
