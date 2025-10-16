Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ
Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ

Генштаб ЗСУ
Саратов
У ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Сили оборони України здійснили удар на Саратовський НПЗ у Росії.
  • Саратовський нафтопереробний завод є важливим об'єктом для збройних сил РФ.
  • Цей удар є частиною стратегії руйнування воєнно-промислової бази РФ для зупинки агресії.

СОУ уразили Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство залучене в забезпеченні потреб Збройних сил РФ.

Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію.

