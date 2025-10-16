Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ

Генштаб ВСУ
Саратов
Read in English
Читати українською

В ночь на 16 октября Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ,

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели атаку на Саратовский НПЗ в России, который является важным объектом для вооруженных сил РФ.
  • Удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу является частью стратегии разрушения военно-промышленной базы РФ с целью прекращения агрессии.
  • Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России с объемом переработки нефти составляющим 4,8 млн. тонн по состоянию на 2023 год.

СОУ поразили Саратовский НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн. тонн.

Предприятие вовлечено в обеспечении потребностей Вооруженных Сил РФ.

Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники
Бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" накрыла Саратовский НПЗ в России
Генштаб ВСУ
Саратовский НПЗ снова под ударом
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ Башкортостана — видео
В России горит еще один НПЗ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?