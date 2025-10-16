Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ

В ночь на 16 октября Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ,
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели атаку на Саратовский НПЗ в России, который является важным объектом для вооруженных сил РФ.
- Удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу является частью стратегии разрушения военно-промышленной базы РФ с целью прекращения агрессии.
- Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России с объемом переработки нефти составляющим 4,8 млн. тонн по состоянию на 2023 год.
СОУ поразили Саратовский НПЗ
Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Предприятие вовлечено в обеспечении потребностей Вооруженных Сил РФ.
