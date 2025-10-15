Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ Башкортостана — видео

Российский оппозиционный Телеграмм-канал ASTRA пришел к выводу, что в Уфе под удар украинских дронов попал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим". Очевидцы публикуют видео и фото с месяца событий.
Главные тезисы
- Атакованный НПЗ - филиал АНК "Башнефть" и входит в НК "Роснефть".
- Предприятие производит около 60 видов продукции.
В России горит еще один НПЗ
По словам местных жителей, 15 октября они заметили дым, который поднимался над территорией «Башнефть-Уфанефтехим».
OSINT-аналитик ASTRA проанализировал все имеющиеся данные — съемка велась в сторону улицы Зеленая роща с дороги, ведущей от «Башнефть-Уфанефтехим» до села Старые Турбаслы.
Местные каналы публиковали размытое видео с пролетом дронов.
Что важно понимать, местные власти официальных комментариев по этому поводу на момент публикации не давали.
"Башнефть-Уфанефтехим" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Башкортостана, филиал АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть").
Предприятие производит около 60 видов продукции, включая бензин стандартов Евро-5 и Евро-6, дизельное топливо, мазут, сжиженные газы, нефтяной кокс, элементарную серу и ароматические углеводороды.
В составе завода действуют установки гидроочистки и комплекс по выпуску параксилола, бензола и других компонентов.
