Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ Башкортостана — видео

Российский оппозиционный Телеграмм-канал ASTRA пришел к выводу, что в Уфе под удар украинских дронов попал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим". Очевидцы публикуют видео и фото с месяца событий.

В России горит еще один НПЗ

По словам местных жителей, 15 октября они заметили дым, который поднимался над территорией «Башнефть-Уфанефтехим».

OSINT-аналитик ASTRA проанализировал все имеющиеся данные — съемка велась в сторону улицы Зеленая роща с дороги, ведущей от «Башнефть-Уфанефтехим» до села Старые Турбаслы.

Местные каналы публиковали размытое видео с пролетом дронов.

Также о находившихся в воздухе на подлете к Уфе БПЛА сообщали в чатах местные жители. Утром в Башкортостане была объявлена беспилотная опасность, а аэропорт Уфы временно прекращал прием и выпуск самолетов. Поделиться

Что важно понимать, местные власти официальных комментариев по этому поводу на момент публикации не давали.

"Башнефть-Уфанефтехим" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Башкортостана, филиал АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть").

Предприятие производит около 60 видов продукции, включая бензин стандартов Евро-5 и Евро-6, дизельное топливо, мазут, сжиженные газы, нефтяной кокс, элементарную серу и ароматические углеводороды.

В составе завода действуют установки гидроочистки и комплекс по выпуску параксилола, бензола и других компонентов.