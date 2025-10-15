Дрони атакували один з найбільших НПЗ Башкортостана — відео
Дрони атакували один з найбільших НПЗ Башкортостана — відео

У Росії палає ще один НПЗ
online.ua

Російський опозиційний Телеграм-канал ASTRA дійшов висновку, що в Уфі під удар українських дронів потрапив нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехім". Очевидці публікують відео та фото з місяця подій.

Головні тези:

  • Атакований НПЗ - філія АНК “Башнафта” та входить до НК “Роснєфть”.
  • Підприємство виробляє близько 60 видів продукції.

У Росії палає ще один НПЗ

За словами місцевих мешканців, 15 жовтня вони помітили дим, що здіймався над територією «Башнефть-Уфанефтехім».

OSINT-аналітик ASTRA проаналізував усі наявні дані — зйомка велася у бік вулиці Зелений гай з дороги, що веде від «Башнефть-Уфанефтехім» до села Старі Турбасли.

Місцеві канали публікували розмиті відео з прольотом дронів.

Також про тих, хто перебував у повітрі на підльоті до Уфи БПЛА, повідомляли в чатах місцеві жителі. Вранці в Башкортостані було оголошено безпілотну небезпеку, а аеропорт Уфи тимчасово припиняв прийом і випуск літаків.

Що важливо розуміти, місцева влада офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не давала.

"Башнефть-Уфанефтехім" — один з найбільших нафтопереробних заводів Башкортостану, філія АНК "Башнафта" (входить до НК "Роснефть").

Підприємство виробляє близько 60 видів продукції, включаючи бензин стандартів Євро-5 та Євро-6, дизельне паливо, мазут, зріджені гази, нафтовий кокс, елементарну сірку та ароматичні вуглеводні.

У складі заводу діють установки гідроочищення та комплекс з випуску параксилолу, бензолу та інших компонентів.

