Дрони атакували один з найбільших НПЗ Башкортостана — відео

Російський опозиційний Телеграм-канал ASTRA дійшов висновку, що в Уфі під удар українських дронів потрапив нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехім". Очевидці публікують відео та фото з місяця подій.
Головні тези:
- Атакований НПЗ - філія АНК “Башнафта” та входить до НК “Роснєфть”.
- Підприємство виробляє близько 60 видів продукції.
У Росії палає ще один НПЗ
За словами місцевих мешканців, 15 жовтня вони помітили дим, що здіймався над територією «Башнефть-Уфанефтехім».
OSINT-аналітик ASTRA проаналізував усі наявні дані — зйомка велася у бік вулиці Зелений гай з дороги, що веде від «Башнефть-Уфанефтехім» до села Старі Турбасли.
Місцеві канали публікували розмиті відео з прольотом дронів.
Що важливо розуміти, місцева влада офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не давала.
"Башнефть-Уфанефтехім" — один з найбільших нафтопереробних заводів Башкортостану, філія АНК "Башнафта" (входить до НК "Роснефть").
Підприємство виробляє близько 60 видів продукції, включаючи бензин стандартів Євро-5 та Євро-6, дизельне паливо, мазут, зріджені гази, нафтовий кокс, елементарну сірку та ароматичні вуглеводні.
У складі заводу діють установки гідроочищення та комплекс з випуску параксилолу, бензолу та інших компонентів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-