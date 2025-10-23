Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ и склад БК на Белгородщине

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам ВПК государства-агрессора. Так, в ночь на 23 октября были поражены НПЗ и состав БК на территории РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли удары по Рязанскому НПЗ и складу боеприпасов на Белгородщине.
- Поражение нефтеперерабатывающего завода и состава боеприпасов ослабляет возможности русской армии ведения боевых действий.
- Продолжение мер по прекращению вооруженной агрессии России против Украины подтверждается новыми успешными операциями украинских вооруженных сил.
ВСУ поразили Рязанский НПЗ и склад БК под Белгородом
В ночь на 23 октября подразделения Сил обороны Украины произвели поражение стратегического объекта противника, вовлеченного в обеспечение вооруженных сил РФ — нефтеперерабатывающего завода «Рязанский».
Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.
"Рязанский" нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части российской федерации и принадлежит компании "Роснефть".
Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют немаловажную роль в обеспечении горючего военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Вывод части производственных мощностей завода из строя понижает способности русской армии в ведении боевых действий.
⚡️ Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили состав боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.
Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается.
