На территории Европы горели сразу два НПЗ, связанные с Россией

20 октября в Венгрии и Румынии по неизвестным причинам горели нефтеперерабатывающие заводы, регулярно получающие российскую нефть. Кроме того, очевидцы слышали громкие взрывы.

Что происходит на европейских НПЗ

Согласно данным издания Magyar Nemzet, в Венгрии пожар охватил крупный нефтеперерабатывающий завод MOL в городе Сазхаломбатт.

Что важно понимать, именно НПЗ MOL — главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий в том числе и на российской нефти.

На фоне последних событий был созван комитет по безопасности, а премьер-министр Виктор Орбан провел консультации с руководством НПЗ и главой МВД Венгрии.

Пока неизвестны точные последствия пожара и его причины, а ликвидация огня все еще продолжается.

Кроме того, указано, что в Румынии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil — он также связан с Россией.

По словам инсайдеров, это происходило во время работ работников завода с подрядчиками.

Руководство компании уверяет, что взрыв произошел в системе канализации, что привело к срыву крышки канализации.