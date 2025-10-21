На территории Европы горели сразу два НПЗ, связанные с Россией

20 октября в Венгрии и Румынии по неизвестным причинам горели нефтеперерабатывающие заводы, регулярно получающие российскую нефть. Кроме того, очевидцы слышали громкие взрывы.
Главные тезисы
- Орбан созвал срочное совещание, чтобы понять, что произошло.
- В Румынии заявляют о взрыве в системе канализации.
Что происходит на европейских НПЗ
Согласно данным издания Magyar Nemzet, в Венгрии пожар охватил крупный нефтеперерабатывающий завод MOL в городе Сазхаломбатт.
Что важно понимать, именно НПЗ MOL — главный нефтеперерабатывающий завод страны, работающий в том числе и на российской нефти.
На фоне последних событий был созван комитет по безопасности, а премьер-министр Виктор Орбан провел консультации с руководством НПЗ и главой МВД Венгрии.
Пока неизвестны точные последствия пожара и его причины, а ликвидация огня все еще продолжается.
Кроме того, указано, что в Румынии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil — он также связан с Россией.
По словам инсайдеров, это происходило во время работ работников завода с подрядчиками.
Руководство компании уверяет, что взрыв произошел в системе канализации, что привело к срыву крышки канализации.
