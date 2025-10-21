На території Європи горіли одразу два НПЗ, пов'язані з Росією
На території Європи горіли одразу два НПЗ, пов'язані з Росією

Що відбувається на європейських НПЗ
Джерело:  Digi24

20 жовтня в Угорщині та Румунії з невідомих причин палали нафтопереробні заводи, які регулярно отримують російську нафту. Окрім того, очевидці чули гучні вибухи.

Головні тези:

  • Орбан скликав термінову нараду, щоб зрозуміти, що сталося.
  • У Румунії заявляють про вибух в системі каналізації.

Що відбувається на європейських НПЗ

Згідно з даними видання Magyar Nemzet, в Угорщині пожежа охопила великий нафтопереробний завод MOL у місті Сазхаломбатт.

Що важливо розуміти, саме НПЗ MOL — головний нафтопереробний завод країни, що працює зокрема й на російській нафті.

На тлі останніх подій був скликай комітету з безпеки, а прем'єр-міністр Віктор Орбан провів консультації з керівництвом НПЗ та главою МВС Угорщини.

Наразі невідомі точні наслідки пожежі та її причини, а ліквідація вогню все ще триває.

Окрім того, вказано, що в Румунії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil — він також пов'язаний з Росією.

За словами інсайдерів, це відбувалося під час робіт працівників заводу з підрядниками.

Керівництво компанії запевняє, що вибух стався в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації.

В результаті цього працівник компанії-підрядника отримав травми. Його терміново доставили до лікарні швидкої допомоги округу Прахова, притомного та у стабільному стані, для обстеження та надання медичної допомоги.

