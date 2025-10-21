На території Європи горіли одразу два НПЗ, пов'язані з Росією

20 жовтня в Угорщині та Румунії з невідомих причин палали нафтопереробні заводи, які регулярно отримують російську нафту. Окрім того, очевидці чули гучні вибухи.
Головні тези:
- Орбан скликав термінову нараду, щоб зрозуміти, що сталося.
- У Румунії заявляють про вибух в системі каналізації.
Що відбувається на європейських НПЗ
Згідно з даними видання Magyar Nemzet, в Угорщині пожежа охопила великий нафтопереробний завод MOL у місті Сазхаломбатт.
Що важливо розуміти, саме НПЗ MOL — головний нафтопереробний завод країни, що працює зокрема й на російській нафті.
На тлі останніх подій був скликай комітету з безпеки, а прем'єр-міністр Віктор Орбан провів консультації з керівництвом НПЗ та главою МВС Угорщини.
Наразі невідомі точні наслідки пожежі та її причини, а ліквідація вогню все ще триває.
Окрім того, вказано, що в Румунії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil — він також пов'язаний з Росією.
За словами інсайдерів, це відбувалося під час робіт працівників заводу з підрядниками.
Керівництво компанії запевняє, що вибух стався в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-