На території Європи горіли одразу два НПЗ, пов'язані з Росією

20 жовтня в Угорщині та Румунії з невідомих причин палали нафтопереробні заводи, які регулярно отримують російську нафту. Окрім того, очевидці чули гучні вибухи.

Що відбувається на європейських НПЗ

Згідно з даними видання Magyar Nemzet, в Угорщині пожежа охопила великий нафтопереробний завод MOL у місті Сазхаломбатт.

Що важливо розуміти, саме НПЗ MOL — головний нафтопереробний завод країни, що працює зокрема й на російській нафті.

На тлі останніх подій був скликай комітету з безпеки, а прем'єр-міністр Віктор Орбан провів консультації з керівництвом НПЗ та главою МВС Угорщини.

Наразі невідомі точні наслідки пожежі та її причини, а ліквідація вогню все ще триває.

Окрім того, вказано, що в Румунії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil — він також пов'язаний з Росією.

За словами інсайдерів, це відбувалося під час робіт працівників заводу з підрядниками.

Керівництво компанії запевняє, що вибух стався в системі каналізації, що призвело до зриву кришки каналізації.