В ночь на 20 ноября, в ходе уменьшения способностей вооруженных сил РФ, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение Рязанскому НПЗ в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил РФ.
- Рязанский НПЗ производит разнообразные нефтепродукты, включая авиационный керосин и другие продукты нефтепереработки.
- Атака привела к пожару в районе установок вторичной переработки нефти, ущерб уточняется.
Поражены Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора — Генштаб
Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется.
Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в список крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
