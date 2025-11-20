Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

В ночь на 20 ноября, в ходе уменьшения способностей вооруженных сил РФ, подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение Рязанскому НПЗ в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил РФ.
  • Рязанский НПЗ производит разнообразные нефтепродукты, включая авиационный керосин и другие продукты нефтепереработки.
  • Атака привела к пожару в районе установок вторичной переработки нефти, ущерб уточняется.

Поражены Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора — Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в список крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и привлечен в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

