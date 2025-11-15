Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Рязанский", РЛС "Небо-У" и военного эшелона РФ
Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Рязанский", РЛС "Небо-У" и военного эшелона РФ

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода "Рязанский", радиолокационной станции "Небо-У", военного эшелона армии РФ и нескольких районов сосредоточения живой силы противника.

Главные тезисы

  • В результате успешного удара украинских военных по НПЗ “Рязанский” и РЛС “Небо-У” возбуждено производство нефтепродуктов и повреждены объекты на территории РФ.
  • Силы обороны Украины нанесли удар по нескольким объектам врага, включая военный эшелон в Запорожской области, демонстрируя готовность к защите от военной агрессии.

ВСУ поразили Рязанский НПЗ и РЛС "Небо-У"

В рамках снижения возможностей врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

Продукция этого НПЗ: бензин А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов.

Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на территории объекта.

Также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава противника близ Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.

Результаты поражений уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический и наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

