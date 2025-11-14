Саратовский НПЗ прекратил первичную переработку нефти после атак украинских дронов
Саратовский НПЗ прекратил первичную переработку нефти после атак украинских дронов

Источник:  Reuters

После атаки украинских дронов Саратовский нефтеперерабатывающий завод на Волге прекратил первоначальную переработку нефти.

  • Саратовский НПЗ прекратил первичную переработку нефти после атак украинских дронов на завод.
  • Пожар и взрывы на заводе привели к повреждению гражданской инфраструктуры в районе.
  • Номинальная мощность установки первичной переработки на заводе составляет около 20 000 тонн нефти в сутки.

Саратовский НПЗ остановил свою работу

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Отмечается, что предприятие может оставаться остановленным до конца месяца.

Об ударах по Саратовскому НПЗ украинские военные информировали 11 ноября. Эти атаки вызвали взрывы и пожар в районе объекта.

Завод был поражен и в пятницу, 14 ноября.

Губернатор Саратовской области заявил о повреждении гражданской инфраструктуры. В результате на заводе загорелся обширный резервуар.

Компания "Роснефть", контролирующая завод, не ответила на запрос о комментарии.

Источники сообщили, что ушибы могли повредить установку первичной переработки нефти CDU-6, единственную установку первичной переработки на заводе. Его номинальная суточная мощность составляет около 20 000 метрических тонн или 147 000 баррелей нефти.

Авторы отмечают, что за 2024 год на Саратовском НПЗ было переработано 5,8 млн. тонн нефти. В общей картине около 2,2% переработки нефти в России.

Завод произвел 1,9 млн. тонн дизельного топлива, 1,2 млн. тонн бензина и 1 млн тонн мазута.

