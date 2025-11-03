Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины успешно поразили Саратовский НПЗ и объекты логистики армии РФ.
  • Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, обеспечивающее потребности вооруженных сил РФ.

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и склады БК на ТОТ Украины

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.

Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей вооруженных сил РФ.

Также нанесен огневой поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен состав материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.

Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жаловались на атаки дронов в Волгоградской и Саратовской областях
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ
Генштаб ВСУ
Саратов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Саратове раздавались взрывы вблизи НПЗ на фоне атаки дронов — видео
огонь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?