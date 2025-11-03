Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины успешно поразили Саратовский НПЗ и объекты логистики армии РФ.
- Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, обеспечивающее потребности вооруженных сил РФ.
ВСУ поразили Саратовский НПЗ и склады БК на ТОТ Украины
Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.
Также нанесен огневой поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен состав материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.
Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-