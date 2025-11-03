Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и ряда объектов логистики армии РФ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и склады БК на ТОТ Украины

Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.

Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей вооруженных сил РФ. Поделиться

Также нанесен огневой поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен состав материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.

Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию.