В российском Саратове раздавались взрывы вблизи НПЗ на фоне атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Саратове раздавались взрывы вблизи НПЗ на фоне атаки дронов — видео

огонь
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Главные тезисы

  • В ночь на 3 ноября в Саратове произошла атака дронов, причинившая ущерб местному НПЗ.
  • Мощные взрывы и звуки работы ПВО вызвали волнение среди местных жителей и общественности.
  • Согласно Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 29 беспилотников, атаковавших территорию Саратовской области.

Дроны атаковали Саратовский НПЗ

Первые сообщения о взрывах появились около 00:50 по киевскому времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельса (Саратовская область РФ).

Мощные взрывы в небе начали раздаваться в час ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях начали появляться первые кадры последствий. Паблики утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (по всей видимости, на территории объекта) зафиксирован пожар.

В то же время, заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

За ночь над территорией Саратовской области якобы уничтожены 29 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

В Саратове целью атаки стал НПЗ, вытекающий из анализа канала ASTRA кадров очевидцев. Местные власти об этом не сообщали.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На территории Европы горели сразу два НПЗ, связанные с Россией
Что происходит на европейских НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ и склад БК на Белгородщине
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла удар по "РН-Туапсинскому НПЗ" в России
Генштаб ВСУ
"РН-Туапсинский НПЗ" попал под удар Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?