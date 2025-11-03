В российском Саратове раздавались взрывы вблизи НПЗ на фоне атаки дронов — видео

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Дроны атаковали Саратовский НПЗ

Первые сообщения о взрывах появились около 00:50 по киевскому времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельса (Саратовская область РФ).

Мощные взрывы в небе начали раздаваться в час ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях начали появляться первые кадры последствий. Паблики утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (по всей видимости, на территории объекта) зафиксирован пожар. Поделиться

В то же время, заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

За ночь над территорией Саратовской области якобы уничтожены 29 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

В Саратове целью атаки стал НПЗ, вытекающий из анализа канала ASTRA кадров очевидцев. Местные власти об этом не сообщали.