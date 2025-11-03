У російському Саратові лунали вибухи поблизу НПЗ на тлі атаки дронів — відео

У ніч на 3 листопада росіяни вкотре поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути в Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.
Головні тези:
- У ніч на 3 листопада невідомі дрони атакували НПЗ у Саратові, викликаючи масштабні вибухи.
- Місцеві жителі почули потужні вибухи в небі та звуки роботи ППО, що спричинило хвилювання в усьому регіоні.
- За ніч над територією Саратовської області було знищено 29 безпілотників, повідомило Міноборони РФ.
Дрони атакували Саратовський НПЗ
Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Сирену і звуки роботи ППО чули жителі Саратова і міста Енгельс (Саратовська область РФ).
Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і “хлопки” також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області.
Через невеликий проміжок часу в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків. Пабліки стверджують, що під ударом дронів опинився місцевий НПЗ.
Водночас заявляється, що ще один дрон не зміг потрапити в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції. Причиною тому стала антидронова сітка.
За ніч над територією Саратовської області нібито знищено 29 безпілотників, повідомило Міноборони РФ.
У Саратові метою атаки став НПЗ, що випливає з аналізу каналу ASTRA кадрів очевидців. Місцева влада про це не повідомляла.
